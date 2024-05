Cómo y dónde ver en TV la Copa de la Reina de balonmano: Costa del Sol - Atticgo Elche

Hay lugares señalados en la historia de los clubes. Las ciudades donde se ha tocado la gloria no se olvidan en la vida. En 2022 el Costa del Sol Málaga alzó al cielo de Illunbe su segunda Copa de la Reina. Una plaza de toros que quedará para siempre y a la que vuelven las panteras este viernes. Ahí lucharán por volver a ser las reinas de España. A las 18:15 horas se inicia el camino ante el Atticgo BM Elche por un lugar en semifinales. Un ruta con muchas piedras y es que en el siguiente escalón esperarían las anfitrionas, el Super Amara Bera Bera, o el Mecalia Atlético Guardés.

Entre malagueñas, vascas e ilicitanas se repartieron los últimos trofeos. Sobre el papel son los tres grandes aspirantes. Pero es un torneo con magia, con mucho duende. Es el torneo donde la palabra imposible no se conjuga. Es un torneo que dibuja la línea más corta hacia un título. Donde la supervivencia es un imperativo, donde no importa cómo llegues. Y en un escenario tan gigantesco el equipo de Suso Gallardo disfruta. En mitad de una eliminatoria de aúpa en las semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola y con los galones de haber vivido una fase de grupos de la EHF European League, se plantan en San Sebastián para enfrentar uno de los puntos cumbre de la temporada.

“Es un torneo muy especial, diferente, se vive el ambiente desde inicios de semana totalmente distinto a otras importantes de Liga o Europa. Ganas de que llegue el viernes para entrar en la pista a competir”, apunta el entrenador, ya con muchos tiros pegados en estas lides: “Es el torneo del K.O, donde no puedes especular o esperar nada, cualquier fallo te lleva a casa. Cada partido es una final y hay que afrontarlo como es”.

Hay ilusión en la plantilla, otra vez en Donosti en menos de cinco días. El núcleo duro de 2022 aún sigue, rearmado con piezas de mucho nivel. El hambre, intacta. “Para mí es la semana más bonita del año, la encaramos con muchas ganas. Te lo juegas día a día y la exigencia es máxima”, dice la capitana, Sole López, que no olvida lo vivido: “Recordar y volver a ese lugar donde conquistamos esa Copa tan especial e importante. Es un punto que te ayuda a soñar”.

Al otro lado estará el Atticgo BM Elche, cara conocida en esta última época. El campeón de la fase regular, también con colmillo en estas batallas. El balance hasta hoy es de 1-1 en este curso e Illunbe desequilibrará. “Es uno de los mayores rivales que nos podemos encontrar, sabemos de la dificultad. Tiene mucha variabilidad defensiva, jugadoras que individualmente decantan la balanza. Esperemos imponer nuestro ritmo y superarlas”, concede Suso Gallardo, en una línea similar a la extremo internacional: “Muy dura y exigente, somos viejos conocidos. Ambos nos buscaremos las cosquillas y hacer una buena táctica para llevarnos el partido. Va a ser bonito y exigente”. Como dato, ambos vienen de perder en el play off.

Este jueves llegaron a San Sebastián las panteras, que se ejercitaron por la tarde en el templo del balonmano femenino español en estos días. Se quedaron fuera de la convocatoria Bárbara Piñeira y Bárbara Vela, además de la lesionada Laura Sánchez. Es uno de los momentos de la temporada. Es la Copa. Y ahí está el Costa del Sol Málaga, soñando con la tercera.

Fecha y horario

Los cuartos de final de la Copa de la Reina Costa del Sol-Elche se disputarán este jueves 10 de mayo a partir de las 18:15 horas en Illunbe (San Sebastián).

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Teledeporte y también por RTVE Play.