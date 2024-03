Ernesto Gainza enseña a padres y madres de alumnos en Marbella a afrontar el miedo contra el ‘bullying’

La respiración es uno de los elementos claves para combatir el miedo, en opinión del paracaidista Ernesto Gainza que, esta semana, en Marbella, ha ofrecido una ponencia gratuita ante padres y madres de alumnos con el objetivo de luchar contra el acoso escolar o ‘bullyng’ en las aulas. “Lo más importante de todo es que entiendan que el miedo siempre va a estar ahí, porque es parte de la vida, de nosotros mismos que estamos diseñados con instinto de supervivencia”, ha dicho. “Hay que aprender a afrontarlo con una buena preparación previa”, ha añadido.

Gainza posee 4 plusmarcas internacionales, registradas en el Libro Guinness de los Récords. Entre ellas, la de haber saltado, en 2014, con el paracaídas más pequeño del mundo, de apenas 3,2 metros cuadrados. En la actualidad, estudia la posibilidad de superar su propia proeza y ha avanzado que ya se prepara para saltar con un artefacto de aún menor tamaño que el citado anteriormente. Durante su charla, en The American College in Spain, esta semana, en Marbella, Gainza ha recalcado la importancia de la preparación de padres y madres. “El 90% de un niño somos los padres”, ha asegurado. A este respecto, ha confesado la situación de preocupación que vive con su propia descendencia ante el acoso escolar, presente en escuelas y redes sociales en la actualidad, según ha manifestado. “Los padres debemos estar preparados, tenemos que ser claros con nuestros hijos y darles fuerzas para seguir adelante”, ha dicho. En este sentido, Gainza ha indicado la importancia de la ayuda profesional y el poder de la respiración. “Una buena preparación lo es todo”, ha afirmado.

“Yo, cuando salto, sé que he hecho todo lo imposible, agotado todos los medios de seguridad, que estoy rodeado del mejor equipo de profesionales, que he entrenado al máximo…”, ha completado. Todo ello, “ayuda a mitigar el miedo”. El miedo forma parte de la vida, en opinión del deportista venezolano. “Yo sé que, en el momento que salto y empiezo a volar, voy a vivir la sensación más hermosa del mundo. Cuando, además, abro el paracaídas y sale bien: soy el hombre más agradecido en el planeta”, ha aseverado. “De eso se trata vivir, de aprender, fallar… es parte del crecimiento humano”.

Su ponencia sobre gestión del miedo y cómo superar los momentos difíciles en base a su experiencia congregó a representantes del sector empresarial y escolar de Marbella. Con esta ponencia, The American College in Spain (ACS), con sede en la urbanización Marbella Alzambra, en Puerto Banús, ha iniciado su ciclo, de periodicidad mensual, para apoyar su programa formativo y ofrecer un valor añadido al conjunto de la sociedad marbellí y malagueña, donde se asienta. "El sistema educativo norteamericano suele ofrecer conferencias y presentaciones a nuestros alumnos impartidas por empresarios, deportistas, científicos o personalidades relevantes como complemento a su formación académica", ha explicado Melissa Butler, directora de ACS mediante comunicado de prensa. Tras la conferencia de Gainza, el próximo 24 de abril, The American College in Spain ha avanzado la segunda de sus conferencias, que pronunciará el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares. En su caso, Valladares hablará sobre sostenibilidad y cambio climático coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro.