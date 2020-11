La selección española sub 21 encara la recta final de la fase de clasificación del Europeo 2021, que se disputará el año próximo en Hungría y Eslovenia, disputando sus dos últimos partidos clasificatorios en Marbella, lugar elegido asimismo para llevar a cabo la concentración preparatoria para ambos encuentros, que se celebrarán en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. En las últimas listas ha habido dos malagueños, Brahim Díaz (AC Milan, cedido por el Real Madrid) y Antoñín (Rayo Vallecano, cedido por el Granada). El primero está teniendo grandes actuaciones en el equipo lombardo y es uno de los puntales de esta generación, si Luis Enrique no decide darle la alternativa.

Los 23 elegidos por Luis de la Fuente, que dará a conocer la lista, el próximo viernes en conferencia de prensa a partir de las 12.30 horas, quedarán concentrados en Marbella el lunes 9 de noviembre y realizarán los entrenamientos en el complejo deportivo de Marbella Football Center. En marzo de 2019, la selección ya realizó un stage preparatorio en Marbella, aunque en aquella ocasión los encuentros de carácter amistoso, se disputaron en Granada y Algeciras.

España jugará contra Islas Feroe el 12 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, mientras que el encuentro ante Israel se llevará a cabo el martes 17 de este mismo mes, a partir de las 18:45 horas. La selección cerrará con ambos encuentros la fase de clasificación en la que ha cosechado hasta ahora siete victorias y un empate, en los ocho encuentros disputados.

No es la primera vez ni será la última que las selecciones inferiores de España visitan Marbella, ya que se ha firmado un convenio con la RFEF de fútbol, con la que hay buena sintonía, como se demuestra con las fases de ascenso a Segunda B y Tercera que tuvieron lugar en la provincia en junio y julio. Manuel Cardeña, concejal de Deportes, apuntó que para el próximo año también pasarán por Marbella la sub 18, así como la femenina y la sub 17. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado que “es un orgullo albergar una competición deportiva de primer nivel” así como la importancia de que que el municipio haya sido el lugar escogido para llevar a cabo la concentración preparatoria para ambos encuentros. “Marbella vuelve a convertirse en el mejor escenario para celebrar grandes eventos deportivos, por lo que desde el Ayuntamiento nos alegramos de esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol, fruto de la relación que mantenemos entre ambas instituciones”, ha indicado la primera edil.