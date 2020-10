Brahim y Antoñín, con España sub 21

Buenas noticias para el fútbol malagueño en la convocatoria de la selección sub 21 para los próximos partidos de selecciones, valederos para el Campeonato de Europa de Hungría y Eslovenia, que se disputará en mayo-junio de 2021. Serán este jueves día 8 en las Islas Feroe y el martes día 13 ante Kazajistán.

El combinado que dirige Luis de la Fuente sumó el mes pasado una importante victoria en Skopje ante Macedonia y se encuentra a 3 puntos de conseguir la clasificación para el próximo Europeo. En la lista están Brahim Díaz (AC Milan) y Antoñín (todavía Granada CF).

Brahim regresa a una lista después de casi dos años. Su periodo en el Real Madrid, en el que no ha tenido continuidad, le penalizó y le sacó de la rueda de las selecciones. Una lesión en el último tramo de la temporada 2018/19 le impidió estar en el Europeo que ganó España y ya después no volvió a entrar en los planes de Luis de la Fuente. Una vez ha tenido cierta continuidad en el Milan, con el que está jugando regularmente, el aún jugador del Madrid cedido en el club lombardo ha vuelto al redil.

Antoñín se estrenó en la anterior lista y su buen hacer en el partido de Macedonia, donde revolucionó en la segunda mitad, le ha dado continuidad. El malagueño está en la puerta de salida del Granada, que lo quiere ceder a un equipo de Segunda. El Málaga ha sido una opción, era la preferida del jugador, pero en las últimas horas apunta al Rayo Vallecano. Antoñín, nacido en 2000, aún tiene un ciclo más sub 21 por delante. No ha habido mirada, de momento, a los canteranos del Málaga que están teniendo minutos, caso de Juande. Pero no sería de extrañar más tarde una llamada.

El equipo se concentrará en el Hotel Pax de Torrelodones el lunes 5 de octubre en torno a las 13:00 horas y entrenará en la Ciudad del Fútbol hasta que viaje a Islas Feroe para disputar el primer encuentro de esta concentración el próximo 8 de octubre. Tras el encuentro el equipo de Luis de la Fuente volverá a Madrid para preparar el choque ante Kazajistán.