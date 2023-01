La lista de España sub 19 para jugar en Torremolinos: Fresneda, Ilias, Félix, Roger Martínez...

Torremolinos será sede este próximo miércoles 18 de enero de un amistoso entre las selecciones de España e Italia sub 19, es la última preparación para la Ronda Élite de la categoría que da acceso al Europeo y que muy probablemente se disputará también en la provincia a mediados de marzo con Ucrania, Dinamarca y Luxemburgo por una plaza en la fase final. El Pozuelo será escenario para este encuentro desde las 17:00 horas.

La lista la conforman los siguientes jugadores: Adrián Niño Heredia y Marcos Denia Díaz (Atlético de Madrid), Arnau Casas Arcas, Álex Valle Gómez, Ángel Alarcón Galiot, Ilias Akhomach Chakkour y Víctor Barberá Romero (Barcelona), Marc Jurado Gómez (Manchester United), César Fernández González (Celta de Vigo), Roger Martínez Santamaría (Espanyol), Félix Martí Garreta, Ginés Sorroche Piñero y José Carlos León Amate (Real Betis), Diego Piñeiro del Álamo, Édgar Climent Pujol Portorreal, Mario Martín Rielves, Rafel Obrador Burguera, César Palacios Pérez, Manuel Ángel Morán Ibáñez y Gonzalo García Torres (Real Madrid), Iván Fresneda Corraliza (Real Valladolid) y Yarek Gasiorowski Hernandis (Valencia).

La selección española la integran varios jugadores que han jugado en Primera División. Alguno de ellos regularmente, como el lateral derecho del Valladolid Iván Fresneda, que está causando sensación, se habla de un traspaso millonario rumbo a la Premier League. Recientemente debutaron también Félix con el Real Betis o Roger Martínez con el Espanyol. El año pasado lo hizo Ilias Akhomach con el Barcelona. Son jugadores que juegan ya en los equipos filiales en su mayoría y que también se suelen ejercitar con los primeros equipos. Es el caso de Mario Martín, que ha viajado a la Supercopa con el Real Madrid. También hay un malagueño, Carlos León, perteneciente al Betis. Se formó en el 26 de Febrero y fue reclutado por el equipo sevillano al pasar a edad juvenil. Alterna el División de Honor con el Betis Deportivo en Segunda RFEF.

En esta generación de 2004 hay jugadores que ya han pegado un salto importante y están varios escalones por encima. El más claro es Gavi, ya mundialista absoluto y fijo en el Barcelona y en la selección. También faltan Stefan Bajcetic (Liverpool) e Ismael Gharbi (Paris Saint Germain), ya habituales en los primeros equipos y con minutos. El primero, de hecho, marcó su primer gol en la Premier League estas Navidades. El segundo también juega al lado de Messi y Mbappé. Los clubes extranjeros no están obligados a ceder a sus jugadores para amistosos. El malaguista Andrés Caro estuvo en listas de la sub 18 el año pasado, pero las lesiones no le han dejado tener continuidad en este primer tramo de temporada.