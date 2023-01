España - Italia sub 19 en Torremolinos

La selección española de fútbol sub 19 jugará en Torremolinos un partido ante Italia. El encuentro tendrá lugar el próximo 18 de enero a las 17:00h en el estadio municipal El Pozuelo, lugar donde fue presentado este choque amistoso. Un evento más de nivel para la provincia. La absoluta vendrá en marzo a jugar un encuentro oficial ante Noruega y antes vendrán la sub 19, que busca su preparación para el Europeo de la categoría, que tendrá su Ronda Élite en marzo. Poco menos de un mes después de que el club local acogiera una histórica eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla, otro evento.

El malaguista Andrés Caro fue internacional sub 18 el año pasado y está en edad aún para acudir, aunque las lesiones y haber contado poco en el primer equipo le quitan opciones de estar en la lista, que saldrá la próxima semana. Habrá jugadores prometedores en el fútbol español, posiblemente alguno que ya debutó en Primera. En la última estuvieron Iván Fresneda (Valladolid), Ilias Akhomach (Barcelona), Ismael Gharbi (PSG) o Stefan Bajcetic (Liverpool FC), ya con experiencia en más de un partido con los primeros equipos.

El acto, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el concejal de Deportes, Ramón Alcaide; el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga responsable de Turismo Interior y Deporte, Cristóbal Ortega, el vicepresidente deportivo de la Real Federación Española de Fútbol y Presidente de la Andaluza, Pablo Lozano Dueñas y el director técnico y coordinador de las Selecciones Nacionales, Francis Hernández.

En su intervención la alcaldes manifestó que “otra vez estamos aquí en El Pozuelo para hablar de fútbol de élite. En esta ocasión, para anunciar que Torremolinos albergará en unas semanas un partido de la Selección Española de Fútbol sub 19. Quiero agradecer a la Diputación de Málaga y a la Federación Española de Fútbol su disposición a contar con Torremolinos para este tipo de eventos. Contamos con un complejo deportivo que mejora y se actualiza día a día y que va a más, preparado para atender a los torremolinenses a través de múltiples actividades; y para hacer las delicias de quienes nos visitan para hacer turismo deportivo o para celebrar encuentros y pruebas de élite como la que hoy conocemos. Espero que ambos equipos, entre entrenamiento y entrenamiento, tengan tiempo también de disfrutar de la ciudad y su clima. Y animo a los torremolinenses a aprovechar esta oportunidad”.

Por su parte, Francis Hernández declaró que “como andaluz me siento muy orgulloso de poder estar en mi tierra. Para nosotros es un orgullo poder estar aquí en Torremolinos, estamos ante unas magníficas instalaciones deportivas que tienen todo lo que nosotros necesitamos para poder realizar bien nuestro trabajo con la mayor ilusión para poder hacer disfrutar el municipio de Torremolinos y a la provincia de Málaga de un magnífico espectáculo. El clima de Andalucía va a ser también algo importante para poder disfrutar este partido”.

Al finalizar el acto, Pablo Lozano y Francis Hernández hicieron entrega de una camiseta de la Selección Española a la alcaldesa a modo de agradecimiento. Las entradas para el partido oficial amistoso del próximo 18 de enero pueden adquirirse ya al precio único de cinco euros a través de la web y las taquillas del Juventud Torremolinos.

Tras el ascenso de Santi Denia al combinado nacional sub 21, falta por confirmar oficialmente el nombre del nuevo seleccionador. Las selecciones de España e Italia se hospedarán en el Hotel Sol Príncipe, en el caso de la selección española llegará a la localidad el 15 de enero y la italiana el 16, permaneciendo ambas hasta el 19 de enero, días en los que además desarrollarán jornadas de entrenamiento, en el campo escenario del partido, el municipal de El Pozuelo, así como en la Ciudad Deportiva José Burgos de Quintana de Coín.

El estadio municipal El Pozuelo cuenta con un aforo total de 3.000 localidades, 1.000 de ellas de grada cubierta y será el escenario en el que la selección española sub 19 dispute un encuentro amistoso ante otra de las potencias del fútbol europeo como es Italia. La selección española sub 19 ya conoce a sus rivales para lograr estar presente en la fase final del Europeo sub 19 que tendrá lugar en Malta del 3 al 16 de julio de 2023. El sorteo ha deparado que España, quede encuadrada en el grupo 3, junto con las selecciones de Ucrania, Dinamarca y Luxemburgo. España es la dominadora absoluta histórica de esta competición con ocho europeos, por delante de Francia, Inglaterra y Alemania.