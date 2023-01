España sub 19 recibe a Italia en Torremolinos (17:00)

Todo está listo en Torremolinos para que este miércoles celebra el España-Italia sub 19. Un encuentro amistoso de preparación para la Ronda Élite que se celebrará el próximo mes de marzo en tierras extremeñas y en la que el combinado nacional intentará obtener su plaza para el Europeo de verano. Es la última prueba. Será a partir de las 17:00 horas, con entradas a cinco euros para los aficionados que quieran acercarse.

El Pozuelo, un mes después de acoger la eliminatoria de Copa del Rey entre el Torremolinos y el Sevilla, alberga ahora un encuentro internacional en el que estará parte del futuro de la selección española. Los dos equipos se han entrenado lunes y martes en el José Burgos Quintana de Coín para preservar el estado del césped del estadio torremolinense. De hecho, el equipo local jugó el fin de semana en Alhaurín de la Torre su partido de Segunda RFEF.

Con alguna baja respecto a la lista inicial, como el jugador del Real Valladolid Iván Fresneda, ya titular indiscutible para Pacheta, hay varios jugadores que ya han debutado en Primera División y con gran proyección. Es el caso del jugador del Barcelona Ilias Akhomach, al que Xavi ya hizo jugar la temporada pasada, el jugador del Espanyol Roger Martínez o el del Betis Félix Garreta. Algunos jugadores de la edad que ya han debutado también en la Premier (Stefan Bajcetic) o la Ligue 1 (Ismael Gharbi en el PSG) no recibieron permiso de sus clubes al ser un amistoso.

El Real Madrid, con ocho jugadores, es el equipo que más aporta a la lista. Uno de ellos, Mario Martín, estuvo esta semana pasada en Araba Saudí con el primer equipo en la Supercopa a las órdenes de Carlo Ancelotti. Después hay cinco jugadores del Barcelona, tres del Real Betis, uno de ellos el malagueño Carlos León, formado en el 26 de Febrero, dos del Atlético de Madrid y uno del Espanyol, Manchester United, Valencia y Celta.

Tras la redistribución de seleccionadores una vez Luis de la Fuente sustituyó a Luis Enrique al frente de la absoluta, dirige al equipo sub 19 José Lana, una vez Santi Denia pasó a organizar la sub 21. La relación de la provincia con la selección española de fútbol ha ido en aumento en los últimos años. Marbella ha acogido concentraciones y partidos de la sub 21, también Ronda y Antequera vieron partidos internacionales de categorías inferiores y Málaga capital albergará el próximo 25 de marzo el España-Noruega clasificatorio para la Eurocopa'24 después de haber acogido el pasado mes de junio un partido de la Nations League ante República Checa.

Convocatoria

ATLÉTICO DE MADRID

Adrián Niño Heredia

Marcos Denia Díaz

FC BARCELONA

Arnau Casas Arcas

Álex Valle Gómez

Ángel Alarcón Galiot

Ilias Akhomach Chakkour

Víctor Barberá Romero

MANCHESTER UNITED FC

Marc Jurado Gómez

RC CELTA DE VIGO SAD

César Fernández González

RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD

Roger Martínez Santamaría

REAL BETIS BALOMPIE SAD

Félix Martí Garreta

Ginés Sorroche Piñero

José Carlos León Amate

REAL MADRID CF

Diego Piñeiro del Álamo

Édgar Climent Pujol Portorreal

Mario Martín Rielves

Rafel Obrador Burguera

César Palacios Pérez

Manuel Ángel Morán Ibáñez

Gonzalo García Torres

David Jiménez Corredor

VALENCIA CF SAD

Yarek Gasiorowski Hernandis