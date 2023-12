Estela Doiro: "Las que estamos aquí tenemos que trabajar duro"

El Costa del Sol Málaga ya acumula una semana de trabajo después del asueto que concedió Suso Gallardo por la disputa del Campeonato del Mundo. Se preparan las panteras para la vuelta a la competición, que será el viernes 22 en Carranque con el Partido Estrella de la jornada 12 de la Liga Guerreras Iberdrola, la primera de la segunda vuelta. Aún sin las jugadoras internacionales, las panteras continúan con su puesta a punto para un tramo de temporada donde el listón subirá varios peldaños con la EHF European League y la Copa de la Reina.

Un parón que la plantilla agradeció después de unos meses de mucha exigencia física y mental. "Ha servido para recargarte, para estar con los familiares y amigos, para coger energía y un chut de buen ambiente, también para descansar", asegura Estela Doiro, cuyas palabras ya evidencian ambición y responsabilidad por los retos a corto plazo: "Estamos tirando de juveniles en este tramito porque compañeras están en selecciones. Las que estamos aquí tenemos que trabajar duro, prepararnos a nivel físico para estos dos partidos que vienen de competición de liga en diciembre, que van a ser muy duros, y el inicio de año que es muy ilusionante".

Buen momento, con perspectiva, para pasar radiografía a la situación del equipo malagueño, tercero en liga y con la clasificación histórica a la fase de grupos de la EHF European League. "El balance es super positivo, estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos a principio de temporada que es estar en los puestos de arriba de la clasificación en la Liga Guerreras Iberdrola, peleando por el primer puesto incluso. También con Europa, quien nos iba a decir que nos íbamos a meter en una fase de grupos tan ilusionante e histórica para el club, para el balonmano español también, hacía mucho tiempo que no había un equipo nacional en esta fase", apunta la gallega: "Ahora queda pelear también por el billete de la Copa de la Reina, que la tenemos en enero y va a ser muy importante porque es otro objetivo marcado en rojo".

Antes de terminar el 2023, las panteras tienen dos duelos en el calendario liguero. No quiere perder el foco Estela Doiro. "Estamos todas ansiosas porque llegue ese enero y febrero, que va a ser terrible y no vamos a parar en casa. Tenemos muchas ganas, pero igualmente no podemos pensar únicamente en Europa porque tenemos dos partidos muy importantes. Uno muy duro contra el Elche en casa, que creo que es el rival a batir desde mi punto de vista y otro muy importante ante el Beti-Onak", termina la lateral izquierdo.