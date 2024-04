Estepona albergará la Final Four de la Liga Challenge

La Final Four de la LF Challenge se disputará los días 4 y 5 de mayo en el Pabellón José Antonio Pineda (Estepona) y lo hará bajo la propuesta organizativa del CAB Estepona quien podría optar así ante su afición, en caso de clasificación, a la segunda plaza de ascenso a la LF Endesa. El conjunto de Francis Tomé juega este sábado ante Leganés (17:30 horas) la vuelta del play off, obligado a levantar un 65-61 de la ida. Así lo ha decidido la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Baloncesto tras analizar al detalle las propuestas recibidas para la organización de un campeonato que reunirá a los 4 equipos que superen la primera ronda de Playoffs de la categoría.

Una vez vencido el plazo establecido para la presentación de candidaturas para ser Sede de la Final Four de la LF Challenge, la La Comisión Gestora de la Federación Española de Baloncesto ha designado a la propuesta del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol como vencedora del proceso para su organización. Esta decisión ha llegado por mayoría de los miembros presentes en la citada comisión y tras realizar un análisis pormenorizado de la documentación presentada por los candidatos. De este modo, la segunda plaza de ascenso a la LF Endesa, tras la conquistada por el Osés Construcción Ardoi como campeón liguero, se pondrá en juego los días 4 y 5 de mayo en el Pabellón José Antonio Pineda de Estepona. Una cita que reunirá a los cuatro equipos que superen la ronda de cuartos de final de Playoffs que se está disputando durante la presente semana y que concluirá este próximo sábado 27.La competición enfrentará a los 4 equipos en dos semifinales durante la tarde del sábado poniendo así en juego los dos billetes a la final en la que se decidirá el ascenso en la tarde del domingo.

Oportunidad histórica para el CAB Estepona

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol busca hacer valer el factor cancha y acceder por primera vez en tres temporadas a las semifinales por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. El formato de la eliminatoria hace que ahora mismo la lectura sea que se ha llegado al descanso de un encuentro de 80 minutos -de hecho, en los partidos de ida no puede existir la prórroga- y ahora será el feudo esteponero el escenario en el que se dictará sentencia. “Lo fundamental es darnos cuenta de que la diferencia es corta y que no tenemos que sacar los cinco puntos en el minuto tres, hay que ganarlos cuando acabe el último cuarto”, explicaba el entrenador malagueño, que sabe que algunas de las principales claves de la eliminatoria pasan por “ser intensas, hacer nuestro juego y tratar de divertirnos”. Algo en lo que incidió Tomé fue que el equipo debe “tener la cabeza fría”, pues son 40 minutos: “Debemos tener claro que no hay que ganar de cinco desde el principio. Hay que tener paciencia y controlar los nervios, ser nosotras”, explicaba Tomé.

El lleno en el Pabellón José Antonio Pineda está más que asegurado, con el cartel de “No hay billetes” colgado desde días antes del encuentro. Y ya lo decía el propio técnico malagueño, que para este sábado esperaba “un Pineda lleno no como siempre, sino como nunca: a reventar”. Y así será, porque la afición es consciente de la oportunidad histórica a la que se enfrenta el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y, como Tomé entonaba en la previa, llevarán a la plantilla “en volandas a dar la vuelta a la eliminatoria”.