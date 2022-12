Fran Castillo: "Espero ganar al Sevilla de nuevo marcando yo el penalti decisivo"

El mago de Alhaurín El Grande saltará este miércoles a las 21:00 horas al césped de El Pozuelo con su pierna derecha, al igual que siempre, para disputar un encuentro que ya vivió hace un tiempo, aunque con la camiseta blanquiazul. Fue en su etapa juvenil con el Málaga CF, en aquella época un penalti decisivo a lo panenka ante los hispalenses dejó en las vitrinas de Martiricos la Copa de Campeones. Fran Castillo revive ese momento con la sonrisa de cualquier niño chico, confirmando que si se repite la escena no dudará en revivirla: "Espero ganar al Sevilla de nuevo marcando yo el penalti decisivo también".

"Es un partido para nosotros único, que lo más seguro es que no se vuelva a repetir, porque es muy difícil enfrentarse a un equipo de Primera División. Ese día y la noche antes te tiras todo el rato nervioso", confiesa el mediapunta verdiblanco, el cual se define como un "jugador que improvisa mucho y lo que me venga a la cabeza lo hago". Eso sí, confirmó que no existe rivalidad personal con el club vecino: "La verdad que no es un club que mire malamente por ser de Málaga, como si hubiera sido cualquier otro".

Un Sevilla que viene con bajas, esto opinó Castillo: "Si no viene la gente que ha estado en el Mundial, que son los más fuerte, más posibilidades hay. Ahora en el Sevilla todos los jugadores son buenos". Aunque avisa al conjunto de Sampaoli: "Nosotros vamos a jugar como siempre sabemos, sin miedo, a jugar al fútbol y divertirnos, a por todas". Encima el Juventud de Torremolinos se reencontró con la victoria este fin de semana: "Después de la victoria ante el Recreativo la verdad que nos ha servido para coger mucha confianza y ahora mismo estamos muy felices".

Respecto a la afición, el mensaje es claro, incluso innecesario, pero toca aprovechar: "Nosotros esperamos que nos apoyen porque nosotros lo vamos a dar todo al igual que en todos los partidos. Es cierto que las cosas no han ido bien, pero espero que la afición siga viniendo y venga más gente incluso. La verdad que la situación la vamos a revertir. Espero que mañana el campo esté lleno y vayamos todos a una".

El excanterano malaguista admite que no tiene ninguna celebración pensada: "La verdad que no he pensado nada, pero algo se pensará" y confirma que si se gana habrá fiesta: "Algo habrá que hacer por la noche y luego lo que sea, me rapo, me tiño, lo que sea... me daría igual". Tocará esperar para ver si el sueño se cumple para ir planteándole solicitudes.