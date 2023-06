Francia-Grecia, clasificación para la Eurocopa 2024: Horario y dónde ver en TV

Cuarta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa, que se disputa en Alemania el próximo verano de 2024. Uno de los duelos más atractivos es el encuentro que Francia disputa en su casa ante Grecia. Los dos equipos han ganado todo lo que han jugado (tres los galos y dos los helenos) y será algo distinto en Stade de France-Saint-Denis.

La actualidad francesa, no obstante, sigue pasando por Kylian Mbappé, que dio un nuevo giro a su futuro al deslizar la posibilidad de que podría renovar con el Paris Sain Germain. En una breve declaración grabada al canal TF1 durante la concentración de la selección francesa, y preguntado sobre si saldría gratis del PSG el año próximo, señaló que "pasan muchas cosas en un año, y más aún en un club como el PSG".

"Me gustaría jugar en el PSG el año próximo", insistió el capitán de la selección de Francia, que recalcó una vez más su deseo "de que todo esto se pase" y poder centrar su atención en el combinado nacional para este partido. Estas palabras llegaron tras una semana tormentosa, en la que el PSG filtró el pasado lunes que había recibido una carta del jugador en la que confirmaba que no se acogería a la cláusula de una temporada adicional tras al final de su contrato, a finales de 2024. Por ello, el club dejaba caer que no dejaría salir gratis al jugador, lo que implicaba negociar un traspaso este mismo verano.

Mbappé, concentrado con la selección de Francia, dijo en rueda de prensa que jueves que la carta había sido enviada antes de la concentración y que no entendía por qué se había filtrado antes. Además, insistió en que su único objetivo por el momento es cumplir su contrato y jugar el año que le queda firmado con el PSG.

Fecha y horario

El encuentro entre Francia y Grecia, correspondiente a la clasificación para la Eurocopa 2024, se disputará este lunes 19 de junio a partir de las 20:45 horas en el Stade de France-Saint-Denis de París.

Cómo y dónde ver en TV

El partido podrá contemplarse de manera gratuita, previo registro, en la web de UEFA.TV.