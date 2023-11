Francisco Salado recibe en la Diputación a Adrián Miramón, heptacampeón del mundo de remo de mar

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a Adrián Miramón, siete veces campeón del mundo de remo de mar, deporte que será olímpico en Los Ángeles 2028.

Este benalmadense de 32 años ha sido también 21 veces campeón de España y es la única persona que ha ganado dos campeonatos del mundo de manera consecutiva y que ha vencido en el mismo año en las categorías ‘beach sprint’ y larga distancia (dos veces).

Salado ha felicitado al deportista, cuyos méritos han sido ampliamente reconocidos. Entre otras distinciones, fue nombrado remero del mes de diciembre por la FISA (Federación Internacional de Remo), que es el mayor reconocimiento que se puede obtener en su disciplina.

Crossfire Cup de Valorant: Estreno feliz de Giants y Redgar

Giants, el club de esports malagueño, volvió al servidor con partido en Valorant y partido en League of Legends. Ganó en un videojuego pero no en otro: en el primero se metió en semifinales de la Crossfire Cup y en el segundo cayó eliminado de la Iberian Cup. Fue un feliz estreno para Redgar al mando del conjunto de Valorant. El de League of Legends despide la competición en 2023.

El club costasoleño tiene la oportunidad de cerrar el ejercicio con un título en Valorant. Aunque Giants está centrado en la preparación de la Valorant Champions Tour de 2024, aún puede ponerle un broche sobresaliente al ejercicio con un trofeo nacional. No ocurrirá en League of Legends, videojuego en el que Giants logró un cuarto puesto en la Superliga de verano. Ahora acaba su trayectoria en cuartos de final de la Iberian Cup.

El equipo de Valorant de Giants fue de menos a más contra SAW, al que derrotó por tres mapas a uno. A los de Pipson les costó conectar con el juego. Se notó que el último encuentro oficial se disputó hace más de dos meses. También se notó que debutaba una nueva pieza, Redgar, que se fue entonando con el paso de las rondas. Factores como que SAW domina Haven y que Cloud salía con Breach por primera vez en competitivo también contribuyeron a que los gigantes no ganaran el primer mapa, que cayó del lado de los lusos por 11-13