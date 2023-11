Crossfire Cup de Valorant: Estreno feliz de Giants y Redgar

Giants, el club de esports malagueño, volvió al servidor con partido en Valorant y partido en League of Legends. Ganó en un videojuego pero no en otro: en el primero se metió en semifinales de la Crossfire Cup y en el segundo cayó eliminado de la Iberian Cup. Fue un feliz estreno para Redgar al mando del conjunto de Valorant. El de League of Legends despide la competición en 2023.

El club costasoleño tiene la oportunidad de cerrar el ejercicio con un título en Valorant. Aunque Giants está centrado en la preparación de la Valorant Champions Tour de 2024, aún puede ponerle un broche sobresaliente al ejercicio con un trofeo nacional. No ocurrirá en League of Legends, videojuego en el que Giants logró un cuarto puesto en la Superliga de verano. Ahora acaba su trayectoria en cuartos de final de la Iberian Cup.

El equipo de Valorant de Giants fue de menos a más contra SAW, al que derrotó por tres mapas a uno. A los de Pipson les costó conectar con el juego. Se notó que el último encuentro oficial se disputó hace más de dos meses. También se notó que debutaba una nueva pieza, Redgar, que se fue entonando con el paso de las rondas. Factores como que SAW domina Haven y que Cloud salía con Breach por primera vez en competitivo también contribuyeron a que los gigantes no ganaran el primer mapa, que cayó del lado de los lusos por 11-13.

Los escenarios siguientes se los embolsaron Fitinho y compañía, que finalmente hicieron valer su superioridad contra los portugueses. El jugador gallego se mostró muy certero y Redgar mejoró en el manejo del equipo. Con 13-7, el partido se fue al Ascent. Ahí los gigantes se mostraron muy consistentes en defensa, con 10-2 al cambio de bando y 13-7 al final. El Sova de Cloud resultó diferencial. Giants confirmó que Lotus es uno de sus mapas favoritos y lo dominó con maestría para un 13-6 definitivo. Nukkye puso la última bala para tumbar a SAW.

El próximo encuentro de la Crossfire es el lunes a las 17:00. El rival saldrá del Desyre-KPI Gaming que se celebra este sábado.

En la Iberian Cup de League of Legends, el conjunto que dirige André Guilhoto no anduvo lejos de ganar, pero se lo llevó un Rebels que tomó mejores decisiones y estuvo más coordinado. En el encuentro al mejor de tres, los malacitanos salieron muy firmes, pero una pelea mal resuelta en un dragón puso el primer punto en el marcador de Rebels. Lo empató Giants con una composición muy cómoda de ejecutar. No obstante, y a pesar de los intentos de resistencia, el Gnar de Rebels fue imposible de detener y decidió el duelo.