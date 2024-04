GIANTX, ante su primera 'final' en la Valorant Champions Tour

El club de esports GIANTX vuelve a un terreno conocido: el de volver a jugársela sin red. Lo hace ahora en la Valorant Champions Tour (VCT), el circuito del videojuego Valorant más relevante a nivel internacional y uno de los más importantes dentro de los deportes electrónicos profesionales. Los gigantes se miden a Team Liquid (viernes 19, a las 17:00) en la tercera jornada de la liga regular de la VCT que tiene lugar en Berlín con la necesidad de ganar y abrir el casillero de triunfos. Tres jornadas, tres balas para conseguir uno de los puestos para los 'playoffs' de la Valorant Champions Tour.

GIANTX no ha empezado la campaña de la forma deseada, después de resultados negativos contra Karmine Corp y Fnatic. Pero hay 'brotes verdes', ya que el juego exhibido en el segundo encuentro poco tuvo que ver con el del primero. El conjunto que dirige Pipson se mostró más asentado, la nueva incorporación Purp0 ofreció señales ilusionantes del devastador duelista que puede llegar a ser y se soñó tras ganarle un mapa al considerado por no pocos como el mejor equipo de la historia de Valorant hasta la fecha. En cualquier caso, ya no se puede fallar. Caer significa despedirse prácticamente de la competición.

El campeón de VCT de EMEA 2023

Team Liquid, campeón de la VCT de EMEA en 2023, pone a prueba esta progresión del conjunto malagueño y londinense. Team Liquid es una de las organizaciones de mayor prestigio en el universo de los deportes electrónicos. En Valorant, cuenta con jugadores de élite como nAts, subcampeón del mundo en 2021, y Jamppi, ya veterano de Liquid y con varios Mundiales a sus espaldas. Para este año, incorporaron a Enzo, Mistic y Keiko, núcleo duro de Apeks. Van últimos en su grupo, con un 1-2 en su casillero.

"Nos sentimos bien después del partido frente a Fnatic. No es el resultado que esperábamos, pero vemos luz al final del túnel. Las cosas van mejorando, estamos jugando más juntos y verdaderamente creo que estamos mejorando como equipo. Lo veremos ante Team Liquid", señala Hoody en la previa de un duelo vital.

Grupo Omega

GIANTX forma parte del 'Grupo Omega'. Estos equipos tienen que enfrentarse a los integrantes del 'Grupo Alpha', compuesto por BBL Esports, Team Liquid, Team Vitality, Fnatic y Karmine Corp. Los tres primeros de cada grupo van a la siguiente fase. GIANTX, tras los dos primeros reveses, está obligado una vez más a tirar de épica para conseguir su objetivo.