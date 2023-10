Gerard Piqué: "Vamos a volver a Málaga con la Kings League"

La Kings League ha llegado a Málaga y, al contrario de como decía una corriente de opinión de nuestra ciudad, se ha convertido en una fiesta en todo momento. Un espectáculo a la americana con el deporte como eje central, pero la prioridad puesta en pasarlo bien y en disfrutar de una gran velada y con incesantes muestras de amor y recuerdo al Málaga CF por parte de los protagonistas y de los aficionados.

El público malagueño no deja extraño a nadie cuando se habla del conjunto de la entidad de Martiricos, pero es que esto va más allá, porque, siendo la mitad en cantidad, se han hecho notar mucho más que en el Camp Nou y que en el Wanda Metropolitano. Un gran ejemplo de ellos es cuando los espectadores han mantenido una ola durante más de cinco minutos o sus incesantes cánticos a favor de Saiyans FC por compartir colores con el cuadro de Sergio Pellicer o las varias veces que se entonó el himno blanquiazul.

Esto no pasó desapercibido por parte de los integrantes de la Kings League. El periodista deportivo catalán y presidente de Jijantes FC, Gerard Romero, comenzó calificando al público asistente a La Rosaleda para la Final Four como "el mejor hasta el momento" y lo recalcó dejando claro que esto estaba fuera de dudas. Pero esto no quedó aquí. El mandamás Gerard Piqué se vino arriba y realizó una promesa: "Vamos a volver, pero lo vamos a hacer de verdad con una final de la Kings League".

Estas palabras del ex del FC Barcelona significa que el ambiente le ha dejado más que sorprendido por la efusividad de los asistentes. La llegada del evento que promete sería una gran noticia para la ciudad, dado que esto significa que su competición más importante tendría lugar en La Rosaleda. Esto conllevaría más actividades y, como consecuencia, la presencia de más turistas en nuestra localidad.