Kings League: El último baile de Joaquín en La Rosaleda

La Kings League llegó a La Rosaleda y fue todo un éxito. Llenó La Rosaleda sin ninguna dificultad y con su evento menos importante de esta temporada. Además de los conciertos y de los partidos, hubo un invitado que se convirtió en protagonista sobre el terreno de juego y fuera de él. Se trata de Joaquín Sánchez, ex del Málaga CF, que se clasificó y disputó la UEFA Champions League.

El extremo comenzó con una dura tesitura en la que tuvo que elegir entre los tres equipos aún vivos en la competición. Dejó claro que no quería defender los colores de Aniquiladores, dado que son los mismos que los del Sevilla FC. Finalmente, se decantó por los de Los Troncos FC, ya que son verdes, como los de su último equipo, el Real Betis.

Joaquín disfrutó de bastantes minutos en la semifinal contra Aniquiladores y dio un recital de juego. Demostró su calidad por la que tuvo una carrera tan longeva y exitosa en el fútbol profesional. Dejó destellos como un centro medido a la cabeza de un compañero que se convirtió en asistencia y, posteriormente, sacó a relucir su amplio arsenal de regates. El andaluz comentó tras el duelo su sentir durante este: "Me siento como un chiquillo de nuevo. Después de meses sin vestirme de futbolista es bonito volver a sentir esta sensación".

Posteriormente, se conoció que no iba a disputar la final. Tras esto, tiró de humildad: "Me he visto muy mal, muy mal, muy mal, pero la sensación ha sido increíble. Arropado por la Rosaleda, los compañeros del equipo de Los Troncos encantadores, creo que me he sentido de primer momento muy bien, he intentado disfrutar, ayudar al equipo".

Quiso justificar su ausencia en el plato fuerte de la noche: "He decidido no jugar porque yo creo que la final es de ellos, ellos son los protagonistas, ellos son los que han llegado hasta aquí y no tengo ninguna duda de que van a ganar. Un poquito eso y después también que se me han puesto un poquito los sólidos, porque hay tiempos sin jugar, el campo está un poquito duro, seco y tampoco es plan de que me lesionen, así que la experiencia brutal y encantado de estar aquí".

Después, se mostró muy feliz por su presencia en La Rosaleda y su reencuentro con Gerard Piqué: "Feliz, desde que empezamos a hablar de poder participar en la Kings League, pues me hizo mucha ilusión, porque es un futbolista que conozco hace mucho tiempo, al final hemos compartido muchos momentos, y después el venir a La Rosaleda da también un plus para yo encontrarme feliz, reencontrarme también con una casa que quiero, que soy feliz, en ese sentido contento".

Para concluir, habló un poco sobre el Málaga CF: "Siempre muy contento de volver aquí, se te vienen recuerdos muy bonitos, darte cuenta de que estuve dos años muy feliz, yo creo que vivimos un sueño, todos los malagueños nos trataban a nosotros como si fuésemos héroes, porque donde quiera que fuéramos, la gente nos quería, nos abrazaba, y fueron dos años maravillosos, creo que fui muy feliz. Desgraciadamente, es una pena ver el Málaga ahora donde está, pero bueno, con la ilusión y mandando toda la fuerza posible para que se vuelva a recuperar y que vuelva a disfrutar Málaga de ese equipo de primera que tan feliz nos hizo y que vamos a apoyar toda la vida, por supuesto".