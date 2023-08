Giants vuelve del Mundial de Valorant con balance bositivo

Giants, el club de esports malagueño, hace un balance más que positivo de su primera temporada en la élite internacional de Valorant. Tras su paso por el Mundial de Los Ángeles, en el que la organización costasoleña ha logrado un top 9-12, Giants da por finalizado su año en una Valorant Champions Tour en la que ha ido superando meta tras meta y que le ha consolidado como el mejor equipo español en una de las competiciones de videojuegos más relevantes del momento. Jugadores y técnicos descansarán varias semanas antes de empezar a preparar la campaña de 2024.

"Hemos roto cualquier expectativa", señala David Alonso 'Lozark', director deportivo de Giants. David Alonso, responsable del diseño de la plantilla, ha convivido con el grupo prácticamente desde su formación completa, allá por noviembre del pasado año. São Paulo, Berlín, Los Ángeles. Ha estado Alonso en todos los torneos y eventos que ha disputado el conjunto de Valorant de Giants en la primera temporada de la VCT, el circuito creado por Riot Games para impulsar la escena profesional de su juego de disparos en primera persona y que reúne a los 30 de los mejores clubes de deportes electrónicos del mundo. En suma, el director deportivo de Giants ha sido testigo del crecimiento de un bloque que ha ilusionado a toda la comunidad del Valorant hispanohablante. El desempeño de Fitinho, Rhyme, Nukkye, Cloud y Hoody, dirigidos por Pipson y Milan, queda para el recuerdo.

"Creo que pocos o casi nadie pensaba al principio que podíamos llegar tan lejos. Yo sí tenía el convencimiento de que teníamos potencial y podíamos hacer algo importante, además en el ADN de Giants está siempre buscar ganar y competir contra cualquiera. Pero luego todo eso había que demostrarlo en el servidor. Ahí entran muchas variables: hay que acoplar jugadores, que todos entiendan de la misma forma lo que queremos hacer, encajar las personalidades de cada uno... Pero se ha formado un grupo magnífico, tanto fuera como dentro del juego. Como dije antes, había que demostrar esa capacidad en el servidor y creo que lo hemos hecho", declara Alonso.

Los logros de Giants en esta VCT se resumen de la siguiente manera: cuarto en liga de la región EMEA, sólo por detrás de los todopoderosos Fnatic, NaVi y Team Liquid, que también vienen de competir en la Valorant Champions; pase a playoffs; contundente victoria en el 'last chance qualifier'; e histórica clasificación para el Mundial. En Los Ángeles, se soñó con la victoria contra el mejor equipo chino, EDward Gaming, triunfo contra KRÜ, de las instituciones más laureadas de Latinoamérica, y otro intento infructuoso frente a EDward Gaming a las puertas de los playoffs. Solo faltó acudir a la Masters de Tokio, el evento que engarza con las ligas de cada región internacional y la Champions, que es la denominación oficial del Mundial que hasta el sábado 25 se desarrolla en la ciudad norteamericana.

"Ya estar en el Mundial es todo un hito, seguramente el mayor hito en la historia de Giants; además, éramos el único representante español en la competición", señala Alonso. "Era un grupo muy difícil, ya que tanto EDG como Paper Rex, que pasó por el 'winner bracket' y por ello no nos encontramos, son potenciales top 4 del mundo. Aun así, casi ganamos el primer partido y vencimos bien en el segundo. Ya en el tercero no tuvimos tantas opciones, fue un duelo muy complicado. La tristeza de no poder meternos en playoffs seguro que en pocos días da paso a la satisfacción por todo lo vivido y conseguido", señala el componente de Giants.

Una tristeza por esas ansias de ganar que el vigués Adolfo Gallego 'Fitinho', el mejor jugador español y emblema de Giants, encarnó con sus lágrimas al término del encuentro del último encuentro contra EDward Gaming. Un gesto que desató una tormenta de apoyo para el que es toda una referencia del Valorant patrio y también europeo. "Fitinho es un símbolo del club y el jugador en el que más he creído en mi carrera. Siempre dijo que jugaríamos un Mundial y así ha sido. Su trabajo y el de sus compañeros ha sido bestial. Y en lo particular, ha crecido muchísimo. Es uno de los mejores duelistas que hay y su techo todavía es muy alto", cuenta Lozark. Fitinho formó parte del primer roster de Valorant de Giants y, tras un breve lapso fuera de la organización malagueña, volvió a comienzos de 2021 a la que es su casa. Desde entonces, el gallego ha liderado a los gigantes y su evolución ha ido aparejada a la que ha tenido el club costasoleño en Valorant. Sus 72 'kills' en su debut mundialista, así como ponerle firma a una de las jugadas más destacadas de la competición, ratifican su estatus de jugador dominante.

Ha crecido Fitinho como han crecido Cloud, Hoody, Nukkye y Rhyme bajo el mando del entrenador principal Pipson, que regresó a Giants para completar la obra que dejó inacabada a finales de 2021, cuando G2 se hizo con parte del aquel roster, en el que también figuraba Hoody. La sinergia del grupo ha ido a más con el paso de los meses, un grupo que ha protagonizado duelos épicos contra NRG, NaVi, Team Liquid, KOI, EDward Gaming o KRÜ, entre otros. Ahora, jugadores y técnicos descansan en sus respectivos domicilios antes de volver a los entrenamientos. La Valorant Champions Tour, que en 2024 aumenta hasta los 33 participantes, uno por región mundial - en EMEA han subido los franceses de Gentle Mates -, ya se otea en el horizonte. Antes habrá oportunidad de probarse a nivel nacional, en la Crossfire española que se celebra entre octubre y noviembre.