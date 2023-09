Giants y Opel llevan el nuevo Corsa a la 'Gen Z'

El Home of Giants de Málaga, sede del club de esports Giants, fue el escenario de la presentación oficial en el territorio nacional del nuevo Opel Corsa. El superventas alemán arrancó su campaña de lanzamiento en un evento en el que dio a conocer su nuevo modelo al público joven que llenó las instalaciones de la organización de deportes electrónicos más emblemática de España. Tras esta puesta de largo, el nuevo Opel Corsa se prepara para hacer su siguiente parada: los concesionarios españoles en el próximo mes de octubre.

Giants y Opel anunciaron una colaboración para impulsar el nuevo Corsa entre la 'Generación Z' que consume plataformas digitales y contenido relacionado con los videojuegos y los esports. En virtud de ese acuerdo, el flamante modelo de Corsa y sus versiones híbrida y eléctrica se presentaron este martes a una treintena de medios de comunicación y a los seguidores 'centennials' de Giants que después acudieron a la sede de la organización de esports costasoleña para descubrir el Corsa de la mano de algunos de sus creadores de contenido favoritos, como Abby, Th3Antonio, Jesskiu, Sharin o BTA. La colaboración también contempla campañas especiales que verán la luz en los próximos meses y que, con el Opel Corsa como vehículo, serán protagonizadas por streamers.

Opel eligió Málaga y el Home of Giants para la primera aparición pública en España de uno de sus buques insignia y que desde su nacimiento hace ya 41 años siempre ha conectado con las generaciones más jóvenes. "El Home of Giants es un lugar perfecto para transmitir esa energía, para hablar de juventud, esports y territorio gaming, en el que Opel como marca quiere entrar e instalarse", declaró Eric Botella, director de Marketing de Opel España. "Estamos muy felices por estar aquí. Málaga tiene muchos vínculos con Opel, grabamos aquí muchas de nuestras comunicaciones. Opel, como dice el lema de la campaña, 'Yes, of Corsa', quiere estar en el territorio del gaming y conectar, a través de un club de esports como Giants, con ese público joven que, además, siempre ha identificado al Corsa. Aunque lleva 41 años, el Corsa ha sido, es y siempre será un coche joven", destacó.

En la puesta de largo, además de Eric Botella, participaron Rosa Caniego, directora de Comunicación de Opel España; Agustín López-Turconi, responsable de Producto de Opel España; y Vincent Lehoucq, director de Opel en España y Portugal, que cerró el acto. De parte de Giants, Virginia Calvo, copropietaria del club, ofreció una breve charla sobre qué son los esports y la posición de Giants en un sector pujante como el de los deportes electrónicos. Tanto medios de comunicación como fans participaron en juegos y se llevaron premios y sorpresas.

Así es el nuevo Corsa Electric

El Nuevo Opel Corsa Electric hizo su primera aparición oficial en España en la sede oficial del equipo esports Home of Giants. Con un diseño renovado, moderno y estilizado, una motorización de 156 CV que ofrece más de 400 kilómetros de autonomía y una experiencia de conducción inmersiva y con un alto componente digital, el Nuevo Opel Corsa Electric lo tiene todo para conquistar a los conductores más jóvenes.

La interfaz entre el automovilista y el vehículo se ha renovado totalmente, apostando por la sencillez, la velocidad en la transmisión de datos y la personalización en un entorno atractivo e intuitivo que recuerda a los últimos éxitos en el mundo de los videojuegos y que hará las delicias de 'gamers' avezados como los que forman el laureado equipo Giants, todo un referente en el mundo de los esports con base en la Costa del Sol.

El Nuevo Opel Corsa Electric ha sido una de las grandes sensaciones en el Salón IAA Mobility de Múnich por su diseño, su renovado sistema de iluminación LED Intelli‑Lux y sus prestaciones 100% eléctricas. Una nueva forma de entender el automóvil urbano pensada para todos pero que tiene especialmente en cuenta a la 'Generación Z', una clientela emergente que da sus primeros pasos al volante y que busca vehículos eficientes y ecológicos que reflejen su estilo de vida 100% digital.

El nuevo Opel Corsa ya está disponible para reservar en concesionarios oficiales y circulará por las carreteras españolas el próximo mes de octubre.