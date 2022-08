Giants se mete en la final de la Superliga de League of Legends

Giants se clasificó para la final de la Superliga de League of Legends tras superar a Bisons por 3-0. El club malagueño de esports buscará su octavo título nacional en Madrid, en Ifema, este próximo sábado 20 de agosto a partir de las 18:00 de la tarde. El rival es Team Heretics.

El pase al partido decisivo se logró de forma contundente con momentos estelares de Jiizuke, protagonista en un primer mapa que decidió gracias a un backdoor espectacular. En el segundo mapa del choque, Giants impuso su ritmo para acabarlo de la mejor manera posible con una pentakill de Keduii.

No hubo demasiada opción en el tercero, en el que el conjunto malacitano apagó todos los intentos de reacción de su adversario vasco. La elección de Ornn por parte de Th3Antonio le puso el broche a una semifinal muy limpia por parte de Giants.

Todo ello se vivió en un Home of Giants hasta la bandera. Hubo ambiente de grandes citas en la sede de Giants, cuyos aficionados celebraron la clasificación junto a sus jugadores y técnicos. Una comunión que se ha sentido desde el comienzo de la temporada y que se espera culminar con la consecución del título en Madrid.

En la final espera Heretics. En balance contra los herejes en lo que va de split es de 1-2 en contra. Giants intentará redimirse del 3-0 sufrido en el 'play off' ante un club con el que mantiene una rivalidad histórica por los enfrentamientos que se han dirimido en otros videojuegos, como Call of Duty. Ahora esa antagonía se traslada al League of Legends.

Habrá lleno en el Palacio Municipal IFEMA. La Liga de Videojuegos Profesional (LVP), organizadora de la Superliga, vendió las 1.500 entradas disponibles en apenas 24 horas.

Giants vuelve a la final de la Superliga. La última que jugó y ganó fue en verano de 2021. Regreso un año después. La organización malagueña es dominadora histórica de la competición, con siete títulos de Superliga. El siguiente en el palmarés tiene dos. Ahora todos los esfuerzos se centran en traer 'la Octava' a Málaga.