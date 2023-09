Gran nivel en el Trofeo de Marcha Villa de Nerja

El estadio Enrique López Cuenca de Nerja fue el escenario de la presentación de la 66º edición de la Carrera Feria de Nerja y el 38º Trofeo de Marcha Villa de Nerja “ Gran Premio Trops”, que se disputará el próximo domingo día 1 y que este año con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Nerja, Fundación Cueva de Nerja, Junta de Andalucía, Hoteles Toboso, Aguas de Narixa y Trops, con motivo del 40º aniversario del Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja va a reunir un elenco de los mejores corredores y marchadores nunca visto en esta prueba en Nerja .

En la prueba de marcha la doble campeona mundial en Budapest de 20 y 35 kms marcha María Pérez, encabeza un listado en el que están Miguel Ángel López, campeón de Europa en Múnich 2022 y Campeón del mundo en Pekín 2015, Diego García 6º en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alberto Amezcua 4º en el europeo de Múnich 2022, Raquel González 2ª en el europeo de Múnich 2022, Paul McGrath campeón de Europa sub 23, Mar Juárez 7ª en el europeo de Múnich 2022, Antia Chamosa 3º en el europeo sub 23, Ana Pulgarin 4ª en el europeo sub 23.

En la carrera los principales alicientes serán la presencia del múltiple campeón de España en 5.000, 10.000 y cross Toni Abadía, el 3 veces medallista europeo Chema Martínez, escoltados por los atletas internacionales Sergio Jiménez y Yaya Aouina. En féminas la obstaculista internacional Clara Viñaras, junto la campeona de media maratón Azucena Díaz serán las protagonistas junto a Claudia Estévez y Nazha Macrouch.

María Pérez, Turista de Honor

La atleta española María Pérez García, una de las figuras más destacadas en el mundo del atletismo, recibirá un honor excepcional en su ciudad natal, Nerja. Tras su actuación en el Campeonato del Mundo de Atletismo en Budapest, donde se consagró como bicampeona mundial en las disciplinas de 20 km y 35 km marcha, Pérez será nombrada Turista de Honor de Nerja. Este reconocimiento se llevará a cabo el viernes, 29 de septiembre, en el Día del Turista, un evento que celebra la importancia del turismo en esta pintoresca localidad costera de la Costa del Sol.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Nerja, Ana María Muñoz, anunció esta distinción que será entregada en una ceremonia especial que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerja. Este honor se otorga en reconocimiento a los logros sobresalientes de María Pérez en el ámbito deportivo y su contribución a la promoción de Nerja como destino turístico.