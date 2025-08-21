Estabilizado el incendio forestal en Monda

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, en esta ocasión, en Monda. Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, un equipo de bomberos acudió a luchar contra un fuego en una zona de monte de este término municipal, en concreto, en el paraje Sierra Canucha. Para las 04:25 de esta madrugada de este viernes estaba estabilizado.

Hasta el lugar han acudido nueve grupos de bomberos forestales, un agente de medioambiente y tres autobombas, acorde a la información aportada por el servicio de extinción, que ha dado a conocer el inicio de este foco pasadas las nueve de la noche del jueves.

Hasta la zona también se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos de Marbella para ayudar en las labores de extinción, según ha comunicado el propio Ayuntamiento marbellí. Por su parte, el Consistorio mondeño ha recomendado vía redes sociales evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales para preservar la seguridad.

Las llamas afectan al paraje de Sierra Canucha, un área situada entre los términos municipales de Monda y Ojén, próxima al Parque Nacional Sierra de las Nieves, y considerada de gran valor ecológico, botánico y paisajístico.

Incendios recientes en la provincia

El último incendio registrado en la provincia tuvo lugar este miércoles, apenas un día antes, en Villanueva de la Concepción. Las llamas se declararon en el paraje El Higueral poco antes de las cuatro de la tarde y pudieron darse

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego, que afecta al paraje El Higueral, se declaró sobre las cuatro de la tarde y pudo ser estabilizado poco más tarde.

Igualmente, este pasado martes la capital se sobresaltaba al declararse un incendio en el Cerro Tortuga, en Bailén-Miraflores. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Infoca y de la Policía Local.

Concretamente, dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas, según la información que trasladó Infoca a través de sus redes sociales. Pasadas las dos y media de la madrugada, el Infoca anunció que el fuego de este paraje se encontraba controlado. Y más tarde, finalmente extinguido.

Este era el segundo incendio que se registraba en la capital en prácticamente 24 horas. El lunes por la noche, el fuego se declaró en el Monte Coronado. El Servicio de Emergencias de la Junta recibió más de cien llamadas en unos minutos avisando del fuego declarado en una zona próxima a la barriada de Palma-Palmilla. Dos horas más tarde, se daba por controlado.