Horario y cómo ver en TV el Costa del Sol - Bera Bera de semifinales de Liga

Es el momento de la verdad. Un punto de no retorno. En casa, con un Carranque hasta la bandera, el Costa del Sol Málaga se juega este domingo la vida en la defensa de la corona de la Liga Guerreras Iberdrola. A las 18:00 horas, con las cámaras de Teledeporte de testigo, se mide al Super Amara Bera Bera por el segundo billete (el primero ya es del Atticgo BM Elche) a la final del play off. El recién campeón de la Copa de la Reina es el obstáculo de las panteras para repetir duelo por el título. Una pista inexpugnable desde septiembre a la que se encomiendan las malagueñas para continuar en la pelea por volver a tocar la gloria.

El equipo de Suso Gallardo arrastra una derrota de la ida (22-21), por lo que deberá imponerse sí o sí en los 60 minutos reglamentarios. No le vale el empate. En caso de hacerlo, también tendrá que ganar una prórroga con dos partes de cinco. En caso de igualdad se decidirá en los siete metros. "Está claro que hay que cambiar el chip de la Copa de la Reina, hay que centrarse en este partido. Sabemos que toca ganar en 60 minutos y luego ver las opciones en esa prórroga", asegura en la previa el entrenador.Es el tercer encuentro en tres semanas frente a las vascas. Los dos anteriores acabaron con derrota. "Sobre todo tenemos que igualar su intensidad defensiva, nos está faltando sobre todo en el segundo encuentro contra ellas. Nos está faltando contundencia. A partir de ahí tendremos opciones de poder correr. Si no somos capaces será imposible. Luego esperar que también se equilibre un poco el porcentaje de siete metros a favor y en contra, en los dos últimos duelos ha sido 19-6", razona el técnico malagueño, consciente de que ya no queda margen de error.

Las malagueñas disponen de la plantilla al completo (a excepción de la lesionada Laura Sánchez), por lo que habrá que hacer un descarte entre las 17. Un partido donde también está en juego una plaza para la EHF European League de la próxima temporada. "Lo anímico puede también en algún momento hacer mella. Lo bueno es que jugamos en casa ante nuestra afición. A día de hoy en liga todavía no hemos perdido esta temporada y eso también nos tiene que ayudar en esos momentos no tan buenos en un choque tan difícil ante un equipo como el Bera Bera", expone Suso Gallardo.

El espíritu de Carranque debe ser el de los grandes días, ese que decidió el título de la Liga Guerreras Iberdrola que hay en las vitrinas malagueñas. "Siempre nos lleva en volandas, nos ayuda en los momentos malos. Necesitamos su ayuda. Sería importante que vuelvan a estar como todo el año y sea un punto más a nuestro favor", termina. Una bonita oportunidad de recuperar la sonrisa en un día que puede ser inolvidable y con un premio gigante. Es el momento de las campeonas. Es el momento del Costa del Sol Málaga.