Horario y dónde ver en TV el España-Kazajistán del Mundial de balonmano femenino

La selección española femenina de balonmano afrontará el Mundial que arrancará este miércoles en Dinamarca, Noruega y Suecia con el objetivo de lograr el billete para los torneos preolímpicos, un reto que obligará a las de Ambros Martín a ocupar una de las siete primeras plazas. Es un desafío mayúsculo para las 'Guerreras', que apenas han dispuesto de un puñado de partidos para asimilar los nuevos conceptos de juego que quiere implantar Ambros Martín, que se hizo cargo del equipo español el pasado mes de mayo. En el equipo están las jugadoras del Costa del Sol Sole López, malagueña, Silvia Arderius y Merche Castellanos. El último descarte fue la pivote Eli Cesáreo.

Esta circunstancia convierte en una auténtica incógnita el rendimiento de la selección española, que ha alternado momentos de brillantez con otros más preocupantes en el torneo de preparación disputado el pasado fin de semana en Santander. A estas dudas se añaden las causadas por la baja de última hora de la lateral Alexandrina Barbosa, que se perderá la cita mundialista tras no recuperarse a tiempo de las "molestias físicas" con las que llegó a la concentración del equipo nacional.

Una ausencia a la que sumar las de la extremo Jennifer Gutiérrez y la lateral Sayna Mbemgue, que se cayeron por lesión de la lista inicial confeccionada por el preparador lanzaroteño, lo que ha abierto las puertas a la joven lateral Ester Somaza, que a sus 19 años debutará con las 'Guerreras' en un gran torneo internacional.

Y es que a Ambros Martín, uno de los técnicos mas reputados del panorama internacional, como atestiguan las cuatro Ligas de Campeones conquistadas con el Györi húngaro o la medalla de bronce lograda con la selección rusa en el Mundial de Japón 2019, no parece temblarle el pulso a la hora de apostar por la juventud. Así lo confirma no solo la presencia de Somaza, una jugadora todavía en edad júnior, sino también la de la lateral Danila So Delgado, otra debutante en un Mundial, la pivote Lysa Tchaptchet y, sobre todo, la de la lateral Paula Arcos, que a sus tan sólo 21 años se ha convertido en la gran referencia de las 'Guerreras'. Arcos, que este año recaló en las filas del Vipers Kristiansand noruego, ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, encarna como pocas las virtudes de las que Ambros Martín quiere dotar al conjunto español.

El entrenador canario quiere que la selección controle los partidos desde la defensa con un intenso trabajo que "fuerce" constantemente a los equipos rivales y que en ataque destaque por su "atrevimiento" y la variedad de su juego ofensivo. Argumentos que las 'Guerreras' tratarán de demostrar desde su estreno, este miércoles (20:30) ante Kazajistán en la ciudad danesa de Fredrikshavn, en una primera fase del torneo que se perfila de dificultad creciente para el combinado español.

"La teoría, aunque en este tipo de campeonatos no siempre es cierta, nos dice que Kazajistán es el rival menos complicado, aunque también es el estreno, con lo que eso siempre supone, y luego llegaría Ucrania, un equipo con jugadoras importantes en ligas importantes", explicó Martín. Aunque la clave para acceder a la segunda ronda, a la que pasan los tres primeros clasificados de cada grupo, con pleno de puntos, estará en el encuentro que España disputará el próximo 3 de diciembre con Brasil. "Brasil cuenta con jugadoras muy desequilibrantes en el uno contra uno y con un poderoso lanzamiento. Además, es un equipo que tiene ya la plaza olímpica y eso lo hace todavía, incluso, más peligroso", advirtió el seleccionador español.

Será un duelo fundamental para las opciones de clasificación para los torneos preolímpicos de un equipo español que se mediría previsiblemente en la segunda fase con los Países Bajos, el verdugo de las 'Guerreras' en la final de Mundial de Japón, la República Checa y Argentina. Los cuartos de final del Mundial abren la puerta a los torneos preolímpicos, el gran objetivo de un conjunto español en un torneo en el que solo el campeón se asegurará el billete para los Juegos de París 2024.

Calendario del equipo español

29 nov. España - Kazajistán (20:30) (Fredrikshavn/DEN)1 dic. España - Ucrania (20:30) (Fredrikshavn/DEN)3 dic. Brasil - España (18:00) (Fredrikshavn/DEN)

Fecha y horario

El España-Kazajistán, primer partido del Mundial 2023 de balonmano femenino, se disputará este miércoles (20:30) 29 de noviembre en la ciudad danesa de Fredrikshavn.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.