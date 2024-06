Horario y dónde ver en TV el Italia - Turquía previo a la Eurocopa

Italia y Turquía están listas para enfrentarse en un partido amistoso que para ambos será una especie de ensayo general de cara a la Euro 2024. El partido se juega en el Renato Dall'ara de Bolonia y será la última prueba para Luciano Spalletti antes de hacer oficial la lista de 26 jugadores convocados para la Eurocopa. Luego, el jueves 6 de junio se conocerán los nombres de los que volarán a Alemania. Mientras tanto, tras la retirada de Francesco Acerbi, la selección también perdió a Giorgio Scalvini. El defensa del Atalanta sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido de recuperación del campeonato contra la Fiorentina.

"Es una de esas cosas que desearías que nunca sucedieran – declaró Spalletti en la rueda de prensa – un par de ellas ya han sucedido. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Giorgio para que se mejore pronto, es alguien que sabe hacer más cosas y hacia donde va el fútbol se necesitan jugadores así".

En estos cuatro primeros días de entrenamiento, el técnico italiano trabajó las piernas y la cabeza de los jugadores, que, dejando de lado las toxinas del campeonato y las copas, ahora están centrados al 100% en la Eurocopa: "Tengo muy buenas sensaciones , el equipo está trabajando de manera muy seria y cuidadosa. Estamos en el camino correcto". Mientras tanto, Italia espera una prueba contra la Turquía de Vincenzo Montella. Spalletti no es realmente un desconocido, ya que después de un pasado como compañero en el Empoli, el actual técnico dirigió 'el Avióncito' primero en la Sampdoria y luego en la Roma: "Conozco bien a Montella. Es inteligente, muy inteligente. Ya había demostrado sus cualidades. Turquía ganó su grupo, tiene estilo y calidad desde el centro del campo hacia arriba, tiene contraataques ardientes y jugadores que juegan en los equipos más fuertes del mundo. Será un partido importante y difícil, teniendo en cuenta el momento y lo que tenemos que corregir". Y el miércoles, los que no hayan jugado en el 'Dall'Ara' podrán lucirse en el partido familiar con la selección sub 20: "Otro partido que nos permitirá hacer algunas valoraciones, queríamos organizar "para darles a todos los niños el mismo tiempo de juego".

Fecha y horario

Italia y Turquía se enfrentan en un partido amistoso previo a la Eurocopa en el estadio Renato Dall'ara de Bolonia (21:00 horas).

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Uefa.tv, bajo registro y de manera gratuita.