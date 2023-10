Horario y dónde ver en TV el Mérida-Antequera de Primera RFEF

El Antequera visita Mérida en la séptima jornada del Grupo II de Primera RFEF. Cuatro jornadas sin perder para sumar ocho puntos y colocarse en la mitad de la tabla y contundentes triunfos ante Sanluqueño y Baleares en las dos últimas jornadas. El equipo de El Torcal visita ahora Mérida para un partido en el que el contrario llega con necesidad después de tres resultados malos.

"Llegamos en muy buena dinámica, disfrutando del camino, esperamos hacer un muy partido. Contentos y disfrutando. Ellos empezaron bien la competición, ahora vienen de tres resultados negativos, tendrán ganas de revertir esa dinámica. Tienen talento y en casa lo pondrán difícil. Es importante que no perdamos la identidad. Venimos de ganar dos partidos 3-0 y la confianza es alta. Si no tenemos el nivel de estrés adecuado perderemos el partido. Tenemos que tener el balón, tener agresividad y es lo que espero del equipo", decía el técnico antequerano, Javi Medina: "Necesitamos darle continuidad a ese equilibrio de tener el balón y que no nos hagan daño en defensa. Tenemos que ser contundentes para atacar y sólidos para defender".

"Es pronto aún, tenemos una racha positiva pero sólo hay seis jornadas. Estamos muy cerca de lo que queremos ser como equipo, tenemos que serlo en Mérida. En un campo pequeño como Sanlúcar, no era despectivo, los espacios son más reducidos, es más fácil atacar pero también es más fácil que nos lleguen. En Huelva salíamos bien de atrás pero nos quedaban 30 metros para llegar, tenemos que dominar para llegar. El gol es mentalidad y estado de ánimo. Ahora lo hemos encontrado y a los jugadores de arriba les aprieto porque nos tienen que dar gol, llegar a área y tener hambre. Nunca les reprocharé que no metan, pero sí que no estén en el área, que no lleguen a segunda jugada, tienen que tener hambre", analizaba el sevillano, que está rotando a los porteros: "Los dos porteros pueden ser de la partida. Eric e Iván están siendo buenos suplentes y buenos titulares, los dos pueden ser titulares en Mérida. Es difícil para ellos, pero los dos están bien".

"Le intento explicar a los jugadores que cuando pierdes baja tu confianza pero aumenta el nivel de estrés. Ahora tenemos confianza pero no puede bajar el estrés para llegar el nivel de activación. Es importante salir confianza, pero hay que tener hambre. Nos equivocaremos, pero no podemos salir mal. Nos puede dar un golpe fuerte el Mérida", decía sobre la mentalidad del equipo, al tiempo que hablaba de la lesión de Tomi Lanzini, ya operado: "La operación de Lanzini ha salido bien, serán meses difíciles. Él nos aporta mucho fuera del campo. Ahora tiene que cerrar los ojos y cuando los abra salir ya al verde a ayudarnos".

Fecha y horario

El partido de la séptima jornada del Grupo II de Primera RFEF se disputará en el Estadio Romano José Fouto de Mérida (14.357 espectadores de capacidad) entre el equipo local y el Antequera este sábado 7 de octubre de 2023 a partir de las 20:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se podrá ver a través de FEF TV, ya disponible en las app de Android e Iphone.