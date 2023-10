Carlos Kameni y el racismo: "La base está en la educación"

Carlos Kameni (Duala, Camerún, 1984) ha tenido muchas experiencias en la vida. Con 15 años era campeón olímpico con Camerún en los Juegos de Sidney. Varios años en el Málaga, donde formó parte de la mejor plantilla de la historia. Y ahora, en el crepúsculo de una carrera que no quiere dar por concluida, está instalado en la Costa del Sol. ‘En el deporte no hay color’ fue el evento del programa 'El deporte va por barrios' en el que el cancerbero africano habló sobre un tema, el racismo, que no deja de estar candente. El periodista Borja Gutiérrez guió la charla celebrada en la sede de la Cruz Roja y a la que asistieron refugiados y voluntarios, así como figuras conocidas del deporte local y provincial, y representantes de CaixaBank, de la APDM y de las instituciones.

"Me resisto a colgar los guantes. Físicamente estoy bien. Entreno mejor que cuando jugaba. Muchas veces los que juegan entrenan menos. Ahora se cómo entrenan y cómo debo hacer las cosas. Por eso me resisto a retirarme. Me siento fuerte físicamente y mentalmente para disfrutar de mi pasión. Quiero seguir y permitir a los más jóvenes pensar que, si yo he llegado, ellos pueden llegar. Espero que en los próximos días puedan verme en los campos", decía Kameni, que durante la charla afirmaba que "hace unos minutos se me ha caído una oferta. Un palo duro. Solo Dios sabe lo que me tiene guardado. Lo vamos a tomar con tranquilidad y como soy agente libre puede llegar en cualquier momento".

El tema esencial de la charla era cómo se combate el racismo, algo que Kameni ha experimentado en carne propia. "Cuando hablamos de forma sencilla y tranquila, nos entendemos y nos escuchamos. El que grita no es el que tiene razón. Hay que saber expresarse con tranquilidad. Por eso estamos aquí, Quiero dar las gracias a la Cruz Roja, a la Caixa, por el trabajo social que hacen. Es muy importante. Siempre me lo han enseñado desde pequeño y tender la mano al más necesitado no tiene precio. A mi me gusta venir aquí, me siento en casa. Espero que esto sea distinto, hablar e intercambiar opiniones. Es un tema importante. Delicado. Llega un momento en el que dije estar cansado de hacer las entrevistas… No porque me falte fuerzas de hablar del tema, era porque no era efectivo. No se tomaban decisiones. Solo hablábamos cuando pasaban cosas. Pasa algo y se montaba lo más grande. Pues así me canso", razonaba Kameni, que respondía a la cuestión de si era una causa perdida: "Depende del momento. Es que solo se habla cuando sucede algo en el campo. Después no vemos acciones reales. Ni en el campo. Ni en la vida. Hemos tocado un tema, pero el cambio no estaba en camino… Siempre estoy dispuesto a atender a los medios. Desde pequeño. Prefiero estar aquí a hablar, debatir e intercambiar, pero al salir de aquí que cada uno tengamos algo aprendido. Que me llamen en caliente a las once de la noche… bla, bla, bla y listo. Prefiero tocar la raíz. A los niños. Que no se sientan marginados".

"Para mi la base está en la educación. Los padres tenemos la responsabilidad. Lo que pasa en el campo no le doy importancia. Ahí no me quejo. Yo disfruto jugando. El que está en la grada no cuenta. Ha perdido su tiempo y su dinero. No me afecta. Es mala imagen para el equipo local, el país, pero a mi no me afecta eso. Me afecta en la calle. En el día a día. Eso es lo bastante fuerte", incidía Kameni sobre las formas de racismo: "En los colegios donde van los niños. Uno en casa aburrido no le dejan abrir la boca y ese es su momento. Dice las tonterías… En el campo estamos a mil, pulsaciones, queremos ganar, no voy a parar un partido. Es darle fuerzas innecesarias a esa gente. Quiero y deseo jugar. Es mi pasión. En el fútbol no se hablaba de dinero. Jugué sin guantes, descalzo, con un papel liado como una pelota. Mi pasión por fortuna se ha convertido en mi trabajo".

"¿Tu crees que será la solución parar un partido? ¿Si vas a 20 campos porque un partido, una persona dice eso? Hay que educar. Ir a los colegios. Si tu sueltas eso delante de tu padre o tu madre… Eso no lo volverás a hacer. Hablo de la base", apostaba Kameni sobre lo que él piensa que debería hacerse, que relataba una anécdota que tuvo en Valencia, cuando un pequeño le insultó. "Mi misión es ayudar al niño. Yo paro mi calentamiento. ¿Qué te he hecho? Dame una razón para que me des esos insultos. Mira que tienes a un niño. Acabé mi calentamiento y le regalé la camiseta al niño. Si queremos combatir la violencia, la salida es actuar y hablar. Ir a esos colegios. A zonas marginales. Siempre hay algo que se puede ayudar. Por eso en esas charlas deben ir los padres. Los tenemos que invitar. No hay un ser humano más importante en tu vida que tu padre. No va a pelear nadie por ti como él. Yo he pasado hambre. Yo he sufrido y se lo digo a mis hijos. Tu vas a elegir entre chocolate o Nutella. Lo tienes ahí. Mi padre está en Camerún y sufre artrosis. Los africanos no sabemos decirle te quiero a tus padres. Mi padre se levantaba a las 5 para trabajar y escuchaba el ruido de la moto. Ducharse y comer, nada más".

"Somos humanos. Esa es la base. Deporte colectivo no puedes hacer nada sin tu compañero. Y si el compañero es de otro color, ¿tu no lo vas a defender? No hay diferencia. Pues en la vida, en el colegio. El alumno que tenéis al lado, es el hermano que hay casa. El maestro es el padre que está trabajando. Lo tienes que respetar. Si no miramos las cosas así y no llegamos a mandar estos mensajes, no vamos a cambiar nada", decía en su alegato Kameni.

Anicet Lavodrama, ex baloncestista asentado en Málaga y con gran formación, también estuvo presente en la charla y se refirió al tema: "Las personas que tienen que estar aquí son las que manifiestan esas malas praxis o tienen esos comportamientos. Carlos ha tocado el asunto y la solución es difícil. Legislar el odio o el amor… Las grandes organizaciones del deporte: FIFA o FIBA hacen campaña permanente y participo en distintas acciones o manifestaciones y la clave sigue siendo la educación. Yo como padre, madre, abuelo o abuela le traslado a mis nietos lo que significa ser humano. La educación debe venir de parte de todos. Tiene que estar aquí mucha gente. Una plaza del pueblo para que mucha gente participe esa gente que dice sandeces, vocifera odio. La semántica también importa. Cuando llegué hace un siglo a Ferrol, con mis compañeros estaba sentado.. amigos, amigas y aparecía Stevie Wonder con la publicidad ‘Si bebes, no conduzcas’ se daban la vuelta y me miraban. ¿Por qué me miráis? Para ellos que hubiera una persona negra en TV pues no era costumbre. O una entrevista nada más aterrizar que me preguntaron si realmente me iba a sentir incómodo por estar rodeado de tantos blanco y yo siendo de color", relataba el ex jugador: "Si señalas a quien ha pisado la caca y tiene unas consecuencias puede surtir efecto. Debe tener claro que eso no se hace".

"Ya dije hace años que tenía que tomar medidas. Me pasó en Montjuic. No solo fuera de casa. No podemos dejar pasar el tiempo. Ayer pasó en Cartagena. Si tu tienes al lado alguien, hay que decirle que pare", insistía Kameni: "Antes de lo de Vinicius, pasó lo de Iñaki. Cuando pasó lo de Vinicius, habló de la provocación… Lo que él hace en el campo no te da derecho expresar ese odio. Es fútbol. Hemos dejado pasar mucho tiempo y me pasó en 2004. Casi 20 años. No se hizo nada. A Eto’o dos semanas después en Zaragoza. Hemos dejado pasar tanto. ¿A Vinicius?, ¿pero antes? Quiero que sea algo firme y que llevemos el tema de verdad. No comparto con que el deporte español no hay racismo. Lo hay cada domingo. Hay racismo y hay que cortarlo. Si decimos que no hay, van a seguir pasando. Seguiremos pasando porque se esconden. Debemos aprovechar y el hecho de no poder exponerse esas personas, aprovechan para desaparecer y ocultar el tema".