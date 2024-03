Horario y dónde ver en TV el Polonia - Estonia, repesca para la Eurocopa 2024

Semana de selecciones y equipos del primer nivel y otros no tantose juegan los últimos billetes para Alemania 2024. Este jueves 21 de marzo comienzan los partidos de la repesca para estar en la próxima Eurocopa que arrancará el 14 de junio de 2024. De las 24 selecciones que participarán en el torneo, ya hay 21 que tienen asegurado su billete: España, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza, Croacia, Italia, Albania, Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra, Países Bajos, Austria, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Turquía, Portugal y República Checa. Quedan tres pases más y doce selecciones pelearán por estar en el torneo.

Cómo funciona la repesca

Doce de las selecciones que no lograron clasificarse como primera y segunda de sus respectivos grupos tendrán que pasar por la repesca. Estos doce equipos se seleccionaron en función de su rendimiento en la Nations League 2022-23: tenían acceso asegurado a la repesca las primeras de grupo de las Ligas A, B y C (cuatro por división), pero si ya se estaban clasificadas serían sustituidas por el siguiente país mejor clasificado de su liga. Es decir, como Polonia y Gales, por ejemplo, fueron las únicas de la Liga A que no se clasificaron, se aseguraron su plaza en el playoff a pesar de terminar entre las últimas de su división, mientras que Israel y Bosnia, que fueron campeonas en la Liga B, tenían asegurado el estar en la repesca antes de empezar la fase de clasificación. Por su parte, Estonia, campeona de la Liga D, también estará en la repesca porque hubo menos de cuatro selecciones de la Liga A en la repesca y por tanto, quedaba una plaza vacía .

Los 12 equipos estarán divididos en tres rutas distintas. Cada una de estas conlleva un pase para la Eurocopa, por lo que ganador de cada cuadro estará en Alemania 2024. Para conocer al líder de cada cuadro, los equipos tendrán que enfrentarse en un cruce de eliminación a partido único en formato de semifinal y final. Las semifinales se jugarán en las sedes de los equipos con mejor clasificación en la Nations League. Los ganadores de cada encuentro se enfrentarán entre sí en una sede predeterminada por sorteo. Por tanto, las selecciones que disputarán este playoff son Polonia, Estonia, Gales y Finlandia (Ruta A); Israel, Islandia, Bosnia y Ucrania (Ruta B); y Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán (Ruta C).

Así llegan los equipos

Estonia, sobre el papel, se mide al rival más complicado de los play-off, ya que se enfrenta a una Polonia que no ha perdido ninguno de sus 20 últimos partidos de clasificación para la EURO (15V 5E), desde 2006. Además, los polacos tienen la esperanza de haber ganado el último enfrentamiento entre estas selecciones en 2012, cuando Konstantin Vassiljev marcó el único gol en los últimos minutos.

A sus 39 años, el centrocampista del Flora sigue siendo una pieza clave del equipo estonio y, si juega en Varsovia, igualará a Martin Reim como su jugador con más partidos internacionales, con 157 encuentros. "No seremos favoritos, eso es obvio", declaró Vassiljev, que jugó en Polonia con el Piast Gliwice y el Jagiellonia Białystok. "Sin embargo, el sueño de clasificarnos para la EURO debe llevarnos. Es grande y posible si superamos nuestras propias limitaciones y damos aún más de nosotros mismos de lo habitual".

Fecha y horario

El Polonia-Estonia se juega este jueves 21 de marzo a las 20:45 horas en PGE Narodowy de Varsovia (Polonia).

Cómo y dónde ver en TV

Todos los cruces de las semifinales de los 'playoffs' de respesca para la Eurocopa 2024 se podrán ver en UEFA TV.