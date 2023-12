Horario y dónde ver en TV el UD Ibiza - Antequera CF

Javi Medina hablaba en la previa del UD Ibiza-Antequera CF. "Venimos de enfrentarnos al Murcia, que sabíamos que tenían jugadores de superior categoría a la nuestra. Si al Ibiza le permites corre, te acaban destrozando, que la calidad de esas transiciones no aparezcan. Tengo la sensación que tras Murcia, viendo la semana de Málaga o Córdoba, que no fui capaz de transmitir ese carácter para jugar esos partidos. En Murcia nos quitamos el traje de equipo menor. Nos enfrentamos a equipos que tienen mejores jugadores, y en Murcia aprendimos que somos capaces de ganar en estos campos", decía. "Me quedo del 2023 con el crecimiento del club, que vamos todos de la mano, una identidad clara y que tenemos muchas ganas de hacer un proyecto bonito. A ver a dónde llegamos. Estamos disfrutándolo mucho".

"Cuando uno cumple un sueño, como el mío de entrenar, pues el 2023 va a ser ese año el que alcancé eso cuando era joven. Lo estoy intentando disfrutar, con el estrés que supone", explicaba Medina, quien también daba alguna pincelada del próximo mercado de fichajes. "Sabemos que es una oportunidad para incorporar jugadores, siempre abiertos a la posibilidad de mejorar la plantilla. Estamos contentos con los jugadores, el rendimiento que están dando, pero nunca nos cerramos puertas porque siempre se puede mejorar, o si hay alguna buena oportunidad de mercado, la intentaremos aprovechar por supuesto. Entiendo además que los chicos piensen en su futuro y puedan buscar una salida para que las cosas salgan mejor, igual que nosotros", reconocía el entrenador del Antequera y esa vista ya puesta en enero.

Fecha y Horario

El UD Ibiza-Antequera CF se jugará este domingo, 17 de diciembre, a partir de las 12:00 horas en el estadio de Can Misses. Partido correspondiente a la jornada 17.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.