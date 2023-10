Horario y dónde ver en TV el Croacia-Turquía para la Eurocopa 2024

Desafío en la cima del grupo D de clasificación para la Eurocopa 2024 con la Croacia de Dalic enfrentándose a la Turquía del nuevo seleccionador Montella en casa. Podría ser un partido que permita al Vatreni hacerse con el primer puesto y clasificarse para la fase final, aunque el grupo todavía no ha dado problemas a un equipo en plena madurez y que parece tener todavía mucho que ofrecer. Vida vuelve a la convocatoria, mientras que los excelentes Caleta-Car y Perisic (lesionados) han sido excluidos.

El técnico de Pomigliano d’Arco debuta al frente de una selección nacional, después de haber tenido un buen desempeño en su experiencia en el Adana Demirspor, que terminó con una histórica clasificación europea. No hay novedades en la convocatoria de momento, siendo las únicas ausencias destacables las de Karaman y Tosun.

Luka Modric

"Bueno, ciertamente es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tanto como me gustaría. Sabes que siempre quiero jugar, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones, quiero jugar porque es cuando mejor me siento y así me preparo mejor para los partidos", comenta en rueda de prensa antes de recalcar que la preparación mental para afrontar algo así es lo más difícil. Así es la situación ahora y puede tener algunas ventajas para el futuro, así que ya veremos, pero no quiero eso, quiero jugar, si es necesario cada 3 días, porque me siento bien físicamente. Otra historia sería si no me siento bien pero me siento bien física y mentalmente, quiero jugar. Tengo que prepararme mentalmente para esta situación. Tengo que aceptarla y seguir adelante", sentencia.

Fecha y horario

El Croacia - Turquía de la clasificación de la Eurocopa se juega este jueves 11 de octubre de 2023 a partir de las 20:45 horas en el Opus Arena. Modric tiene la oportunidad de seguir ampliando su leyenda al ser el jugador con más partidos con la camiseta arlequinada.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de UEFA.TV, la aplicación del organismo europeo