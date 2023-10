En los últimos días se han intensificado los rumores acerca de la elección del malagueño Brahim Díaz de representar a la selección de Marruecos una vez no termina de ser convocado por España. Sus minutos de juego en el Real Madrid no son abundantes, aunque en el rol de revulsivo lo está haciendo muy bien. Tampoco en el Milan, con mucha más continuidad, fue requerido. Sí lo convocó una vez Luis Enrique, aunque no llegó a jugar. También jugó un partido amistoso con la selección española en una situación extraña, cuando se preparaba la Eurocopa de 2021 y un positivo por covid hizo parar a la absoluta y se tiró de la sub 21, que venía de jugar el Europeo de la categoría, para jugar contra Lituania. Marcó un gol y el partido se computó como si fuera oficial.

Ahora desde Marruecos llegaban informaciones de que había elegido e iniciado los trámites para representar a Marruecos, tierra de sus abuelos paternos. Salen periódicamente, pero ahora con más fuerza. No obstante, el seleccionador, Luis de la Fuente, recordaba que "Brahim es un jugador seleccionable por España, total y absolutamente. Ha estado conmigo sub 18, sub 19 y sub 21. Es un buen jugador, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad de jugar con nosotros, tienen las puertas abiertas. A mí no me ha dicho nadie nada de que piense lo contrario. Además, ya dijimos en otro momento que los futbolistas con esa posibilidad deciden una u otra, con total libertad. En este caso, hasta donde yo sé, Brahim quiere jugar con España", declaró al respecto.

De la Fuente no se llevó a Brahim a los Juegos Olímpicos de Tokio ni le ha llevado a sus primeras convocatorias con España, aunque no deja de ser un jugador en el radar. Posiblemente la clasificación para el Mundial 2026 sea la frontera para ver si el malagueño consigue ir con la selección a la que siempre representó o elegir a la de sus ancestros, que desde años atrás tiene contacto con el jugador y su entorno.