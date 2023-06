El II Meeting Internacional de Atletismo ‘Ciudad de Málaga’ va tomando forma

El próximo jueves 22 de junio, con entrada gratuita hasta completar aforo, el mejor atletismo regresará a la capital costasoleña con la celebración del II Meeting Internacional ‘Ciudad de Málaga’.

Se disputarán 18 pruebas en categoría absoluta, nueve masculinas y nueve femeninas, las que se disputen desde las 19 horas. Antes, a partir de las 17 horas, habrá ocasión de disfrutar de algunas de las mejores promesas sub 12, sub 14 y sub 16 de este deporte, así como de pruebas inclusivas.

Entre los atletas confirmados por la organización, y que buscarán conseguir las Biznagas de Plata que se entregarán a los campeones, destaca la presencia de los dos mejores de la primera edición de este evento: el lanzador de peso brasileño Willian Dourado y la joven mediofondista alemana y campeona europea Jolanda Kallabis.

Junto a estas dos estrellas competirán el lanzador de martillo Javier Cienfuegos, que posee el récord de España y que deberá medir sus fuerzas con el que fuese campeón de Europa sub23, Alberto González. Máxima competencia también en el lanzamiento de peso con Miguel Gómez, quien recientemente ha superado el récord español sub23, en poder de ‘Supermán’ Martínez desde hacía 29 años,enviando la bola hasta los 20.30 metros.

En la primera edición de este Meeting, celebrada en junio de 2022, más de 1.500 espectadores siguieron in situ las evoluciones de los 559 atletas de 22 países diferentes inscritos.

Este II Meeting Internacional de Atletismo ‘Ciudad de Málaga’ será presentado de manera oficial una semana antes de la competición, el jueves 15 de junio a las 11.45 horas en las instalaciones de Cervezas Victoria.