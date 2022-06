Todo listo para el I Meeting Internacional de Atletismo Ciudad de Málaga

El I Meeting Internacional de Atletismo ‘Ciudad de Málaga’, que se disputará el próximo martes 28 de junio en el estadio de atletismo de la capital malagueña, ha sido presentado este jueves en la fábrica de Cervezas Victoria, uno de los patrocinadores del evento.

El acto, conducido por el periodista César Suárez, ha comenzado con un vídeo promocional en el que aparecían algunos de los atletas más destacados que participarán en la competición junto a imágenes aéreas que mostraban la belleza de Málaga como ‘Ciudad Genial’ que es.

A continuación ha llegado el momento de las intervenciones. La primera, la del presidente del Club Atletismo Málaga, Miguel Bandera, organizador del Meeting. “Después de más de 15 años trabajando, tenemos una escuela de 700 alumnos. Una de las que comenzó con nosotros es Jolanda Kallabis, que acaba de batir el récord de Alemania de 800 metros sub20 y que va a participar en el 1500. También estará Javi Troyano, que empezó con nosotros en alevines. Es una forma de cerrar el círculo y recoger los frutos”, ha explicado.

El soporte de la Real Federación Española de Atletismo también se ha hecho notar con la presencia de Enrique López Cuenca, vicepresidente. “Un evento como este, que nace con carácter internacional, puede convertir a Málaga en un referente. El estadio, que ya acogió dos Copas de Europa y dos campeonatos de España, reúne todas las condiciones para ser una de las mejores instalaciones de España. Este Meeting puede ser la guinda del pastel”, ha expresado.

Otro de los grandes apoyos de esta prueba se encuentra en la Diputación Provincial de Málaga. Su director general de Deportes, Borja Vivas, ex atleta olímpico y antiguo miembro del club organizador, ha reconocido que “es mucha la ilusión que tengo puesta en este Meeting. Lo difícil es empezar un proyecto y luego consolidarlo para que los atletas lo tengan presente en la planificación de su temporada. Desde la Diputación, donde queremos fomentar el deporte base y los mal llamados deportes minoritarios, lo seguiremos apoyando durante los próximos años”.

No podía faltar, ni mucho menos, el Ayuntamiento de Málaga, gran artífice de hacer realidad esta prueba gracias al apoyo de las concejalías de Deporte y de Turismo. El alcalde, Francisco de la Torre, quien ha recordado su época de atleta cuando estudiaba en Madrid, se ha congratulado por el enorme esfuerzo de los organizadores. “Hay que aprovechar esta buena instalación, este estadio que tenemos. Agradezco al club Atletismo Málaga su esfuerzo para organizar este evento. No sólo tenemos buenos atletas profesionales sino también me parece estupendo que se haga el esfuerzo de introducir en un Meeting como este pruebas infantiles y de inclusión. Málaga tiene atractivos magníficos para consolidarlo en el tiempo”, decía.

El Meeting de Atletismo ‘Ciudad de Málaga’ se celebrará este próximo martes 28 de junio a partir de las 18.15 horas con entrada gratuita para el público. Entre los atletas más destacados se encuentran Javier Cifuentes, olímpico y recordman nacional de lanzamiento de martillo; Lescay Alcides, medallista mundial en salto de longitud y que acaba de saltar 8’24 metros hace unas semanas; y Javier Troyano, especialista malagueño en los 100 metros lisos.