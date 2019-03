La visita a Almería no fue productiva para el Asisa Alhaurín de la Torre. El conjunto alhaurino sigue en zona muy peligrosa tras caer en la pista del ISE CB Almería (74-59). El derbi andaluz se presentaba complicado ante un equipo que se ha consolidado en la categoría y que cuenta con un potencial más alto que el Asisa.

El ISE empezó dominando (17-4), pero el Alhaurín se metió de nuevo en el encuentro mediado el segundo cuarto (25-22) tras unas buenas defensas que permitieron recortar distancias. La remontada, no obstante, no se consolidó y al descanso había pegado otro estirón el equipo local (41-25) tras un parcial de 16-3.Las pupilas de Francis Trujillo no dejaron, fieles a su estilo, de pelear nunca por bajar la diferencia, pero no lograron saltar el psicológico hueco de los 10 puntos.

El trío formado por González, Santana y D’Urso, con más de 50 puntos entre las tres, fue demoledor para el Alhaurín, que opuso otro buen partido de Bea Bajo (13 puntos) y la pelea bajo los tableros de Jasmine Lumpkin, que firmó un doble doble con 10 puntos y 10 rebotes.

Tras este partido, quedan tres jornadas más. La derrota del Magec Tías en Leganés deja al Asisa fuera de la zona de descenso. Tiene 5-18 el equipo canario y 6-17 el cuadro dirigido por Francis Trujillo. Para este domingo queda un duelo clave en Granada, entre el RaCa (7-15) y el UCAM Murcia (6-16). El descenso del Olímpico es virtual. El UCAM-Asisa de la próxima semana se presenta como un duelo capital para las malagueñas.