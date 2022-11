Torremolinos vibra antes de la visita del Huesca: "Es un premio al temporadón del año pasado"

Se acerca un día histórico para el Juventud Torremolinos, quien el domingo firmará su primera participación en la Copa del Rey. Será ante la SD Huesca a las 12:00 horas en El Pozuelo. "Yo no duermo bien ninguna semana, cuando empieza la liga esto es brutal y a veces empiezo a trabajar muy temprano. Es verdad que es una semana diferente", explica el técnico del conjunto verdiblanco Ibón Pérez. El exdelantero nacido en San Sebastián llegó hace algunas temporadas a la que a día de hoy se ha convertido en su casa. "Yo aquí me desgasto cada día, me desvivo cada día por el Torremolinos y porque estos chavales cada día sean mejores, porque puedan vivir del fútbol. Aquí todo el mundo queremos vivir de esto, yo el primero. Si un jugador se va a una categoría más alta para mí es un orgullo, me encanta poder ver que los chavales progresan. Ellos se ilusionan y mejoran para poder vivir de esto, eso es maravilloso. Veremos este año hasta dónde podemos llegar, pero yo en la vida lo único que me ha dado es trabajo para seguir asumiendo retos y subiendo categorías".

Ibón ya jugó una Copa del Rey como jugador, aunque esta se vive de otra forma: "Como jugador fue diferente porque al final cuando la jugué llegué a un club donde la jugué pero no la gané. Es decir, no fui yo actor de ese acto para luego jugarlo. Llegué, la jugué y para mí era como un partido más de una Copa del Rey. También venía de haber jugado en Primera División en Portugal y era como que ya te habías acostumbrado a varias situaciones. Como entrenador es muy diferente porque es algo que nos costó mucho y esto al final es un regalo que nos han dado. Por eso lo vivo de otra manera, con otra ilusión y otra ganas de poder estar en un acto tan importante. Es muy diferente a lo que yo viví como jugador".

El técnico verdiblanco confirma que es maniático y desvela algunos de sus rituales antes de cada partido, el cual se producirá de nuevo antes del pitido inicial ante la SD Huesca: "Tengo mis cosas, tengo muchas cosas. Siempre entro al campo con el pie izquierdo, siempre me tengo que poner la misma ropa jugando fuera y en casa, tienen que estar los calcetines iguales dentro y fuera de casa... son muchas cosas que las tengo bien ordenadas y bien puestas. Mis manías para que el día del partido no se me escape nada", desvela el donostiarra con una sonrisa. Ojalá esas manías sirvan para que suene la campanada.

Guion de partido

El míster del Torremolinos habla de fiesta, aunque en realidad sabe que será un partido bastante complicado: "Espero a un Huesca que no sé con qué jugadores va a venir, lo que sí sé es que vamos a plantear un partido donde nosotros estemos tranquilos con balón, donde no tengamos situaciones que generen pérdidas, problemas o errores que nos puedan perjudicar al principio y según vaya yendo el partido irá madurando y viendo hasta donde podemos llegar. Confío en que los chavales van a hacer un partido serio donde vamos a intentar hacer un juego de no intentar generar errores y jugar fácil. La plantilla tiene calidad suficiente como ya se demostró el año pasado contra el Córdoba, hicieron un partidazo y creo que nos merecimos pasar. El domingo yo creo que va a ser eso".

Eso sí, Ibón avisa al conjunto aragonés sobre si se encuentran por detrás en el electrónico: "Al final hace poco estuve viendo la Ponferrada - Huesca que se puso la Ponferrada por delante y es verdad que ellos salieron y pudieron encajar a la transición el segundo. Ellos son muy buenos a balón parado, tienen a gente muy rápida que mete centros muy rápidos, pero si te pones por delante en el tema de las transiciones como le paso contra la Ponferrada le puedes meter el segundo. No podemos volvernos locos y si vas por delante tienes que saber qué hacer, pero lo que siempre digo nunca perder la esencia ni meterse atrás porque al final te estás perjudicando a ti mismo".

Análisis

El Pozuelo vivirá este fin de semana un día histórico, por eso durante esta semana permanece cerrado a cal y canto para evitar cualquier filtración. Todo el personal se mantiene alerta ante cualquier mirada furtiva que pueda facilitar datos al rival. "Ellos esta semana que no han tenido liga se habrán puesto al día. Espero que hayan visto el partido del Antequera porque realmente eso no refleja nuestro equipo, pero cada uno le da la importancia que le tenga que dar y a mí me interesa más que mi equipo juegue bien y no tengamos que depender tanto del rival. Lo único que espero es que el equipo haga lo que tenga que hacer", explica el técnico verdiblanco.

Copa del Rey

"Hay que olvidarse del palo del otro día en Antequera, creo que fue una primera parte donde no nos salieron las cosas. Este partido es un premio a un temporadón que hizo el equipo el año pasado y es para disfrutarlo y competirlo. El año pasado vino el Córdoba que mira los números que tiene y aquí sufrió hasta el final. En el 90 dimos un palo y nos tuvo que meter un golazo para empatar el partido. Un partido de ilusión donde no hace falta motivar a nadie, el rival y la ocasión son suficiente. Espero que todo el mundo venga a apoyarnos y que disfrutemos de una bonita mañana aquí en El Pozuelo", comenta ilusionado Ibón.

El técnico de San Sebastián no se esconde y reconoce que una victoria sería el reconocimiento a muchas personas: "Yo después de los premios de Golsmedia para mí lo más importante de todo es donde se pone el Torremolinos. Hay mucha gente trabajando detrás de esto y yo me alegraría mucho por mucha gente que está trabajando a la sombra día tras día para que esto siga adelante, donde llevamos cinco años trabajando como cabrones para que la gente pueda ver que somos serios. La victoria la dedicaría a esa gente que tanto años lleva a la sombra trabajando. No se dicen los nombres y son fundamentales para que esta fiesta este domingo sea posible. Se lo dedicaría a ellos especialmente porque ya te digo que hace cuatro años el club estaba para desaparecer y hoy en día... valoren lo que se está jugando aquí el domingo".

Ibón llegó al Juventud de Torremolinos haya por 2018, donde este apasionado por el fútbol logró varios ascensos consecutivos. Eso sí, no todo fueron tiempos buenos, él mismo admite que llegó a querer apartarse del banquillo: "Lo bueno del Torremolinos es que me ha dejado trabajar, estuvieron en las malas y en las buenas es muy fácil estar, pero en las malas sobre todo. Yo me acuerdo en Tercera que descendimos al final sin haber pisado el descenso durante la temporada y yo dije me iba. Ellos confiaban en mí, me pidieron que me quedara y eso siempre se lo tendré que agradecer. Siempre han confiado en mí y me han dejado trabajar a mi manera. Es verdad que yo no soy perfecto ni que hago todo bien, pero es verdad que han creído en mi trabajo y el año pasado dio resultados".

Los teléfonos no han parado de sonar esta semana para los integrantes de la plantilla verdiblanca, se suceden los mensajes de apoyo y las respectivas entrevistas. El propio míster confirma que los nervios van apareciendo con el paso de las horas: " Es un premio al trabajo del año pasado y la verdad que a día de hoy tengo cosquilleo por lo que va a ser el domingo, pero tranquilo porque en lo único que me tengo que centrar es en trabajar bien lo que queremos hacer el domingo. No es más que darle una continuidad a todo lo que llevamos haciendo hasta ahora. Igual cuando se vaya acercando el partido el cosquilleo será más grande pero con ganas de que llegue ya el domingo".

Afición

Una gesta el domingo es posible, el club y sus integrantes sueñan, aunque para ello será necesario que El Pozuelo se convierta en una olla a presión: "Esto es más que una fiesta, una fiesta donde realmente podemos seguir haciendo historia, donde realmente va un equipo que va a intentar complicar las cosas al rival. Vamos a apretar arriba e intentar por todos los medios ganar este partido, porque los jugadores no entienden el fútbol de otra manera que no sea esa. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el público lo disfrute y se pueda quedar la victoria en casa, que sigamos haciendo historia. También para el club es una ayuda importantísima el pasar de ronda". Es el mensaje que lanza Ibón a cualquier apasionado del balompié que quiera acercarse a animar.

Mejor entrenador

El técnico donostiarra recordó su viaje a la Ciudad de las Rozas (Madrid), donde se le entregó el premio a Mejor Entrenador 2021/22 del Grupo 9 de la Tercera Federativa: "Fue algo muy bonito y emocionante. Es el reconocimiento al trabajo de un club, de un cuerpo técnico y sus jugadores. Es un premio a un club de todo lo que trabajó el año pasado. Lo recogí yo porque soy un poco la cara visible, pero al final es un premio de todo el mundo". Eso sí, tocó disfrutarlo rápido, ya que al día siguiente tocaba sesión de trabajo de unas tres horas aproximadamente, llega la Copa del Rey y se debe dar la talla aunque antes Ibón repasa el arranque liguero en una nueva competición: la Segunda Federativa.

Nueva aventura

"Hemos comenzado muy bien, con buenas sensaciones. Es una categoría muy exigente, donde nos está costando más meter goles que generar. Estamos adaptándonos. Con medio equipo nuevo y la mayoría también nuevo en esta categoría, vamos con los pies en el suelo, sabiendo cuál es el objetivo de este equipo. Es verdad que no hemos comenzado muy bien porque la gente se veía que podríamos estar arriba, pero bueno hay que seguir trabajando e ir partido a partido. Se está viendo que los errores se pagan muy caros y hay que seguir mejorando". La clasificación sitúa al Torremolinos en la decimoquinta posición de 18 equipos con sólo una victoria, dos derrotas y siete empates.

El míster donostiarra se ríe cuando se cataloga a su equipo como el de los empates, algo que también ocurrió la campaña anterior: "Empates porque hemos fallado muchas situaciones de gol. Te puedo contar muchas situaciones: el otro día tres palos contra el Betis, otro palo en sanluqueño y otro palo en San Roque, donde encima te plantas delante del portero y se va fuera. Hemos tenido situaciones en las que el rival tiene dos ocasiones y te marca una. Nosotros necesitamos cinco y no hemos marcado por la situación que sea. Hemos generado suficientes ocasiones como para tener muchos puntos más pero nos ha faltado ese último pase o ese último remate que al final no hay otra que trabajar todos los días para mejorar eso". Los datos son claros, cinco goles en diez jornadas.

Aunque el lado positivo en liga es que tampoco se está perdiendo, al menos se suma un punto. El equipo lleva en contra ocho goles en diez jornadas: "El otro día vino aquí un equipo como el Cádiz que casi no te chuta a portería y te vas ahora con un 0-2. Hay que seguir trabajando, defendiendo igual y atacando igual porque en realidad estamos generando muchas situaciones de gol y lo único que nos falta es que llegue alguien que te la meta para adentro en vez de pegarle al palo o tirarla fuera, porque ya te digo que situaciones estamos generando las suficientes como para haber ganado más de un partido".

Estilo de juego

Ibón Pérez es un entrenador serio que se desvive en su área técnica, un estilo de Cholo Simeone español, que define su juego de la siguiente forma: "Un equipo intenso donde todos atacan y todos defienden, un equipo donde en cada jugada se dejan el alma, la vida. Además cuando tiene balón juega al ataque, mete muchos centros laterales y busca el área rival. Por ahí es donde me identificaría yo". Aunque también reconoce que eso depende de la plantilla, el sistema de juego del equipo que se "paseó" por el Grupo 9 de Tercera RFEF es diferente a ahora: "Claro que ha cambiado, porque dependiendo de los jugadores que tú tengas juegas de una manera diferente. Cuando había otro tipo de condiciones de presupuesto, donde todo el mundo trabajaba, igual tenías que jugar de otra manera. Eso sí, siempre con la misma esencia, con la misma forma de entender el fútbol que no es otra que trabajando todo el mundo. Pero bueno como te digo el tener otro tipo de jugadores con otro tipo de condiciones y de calidad te da para poder jugar de otra manera".

Plantilla

Un Juventud de Torremolinos que este verano dijo adiós a varios de sus pesos pesados la anterior campaña, como pueden ser Lasly y Gato: "Unos terminaron su etapa, otros decidieron por lo que sea cambiar de aires y otros viendo que teníamos que mejorar ciertas posiciones se tuvieron que marchar. Son decisiones complicadas donde yo a todo el mundo le tenía y le tengo mucho cariño, pero esto es el fútbol. Hay que seguir intentando mejorar día tras día y sobre todo traer esos jugadores específicos que nos potencien la manera que tenemos de jugar".

Eso sí, el proyecto no cambia la mentalidad, se sigue apostando por gente joven: "El presupuesto nos ha dado para traer gente joven con ganas de comerse el mundo, tienen mucha ilusión. Es verdad que tenemos gente del año pasado veterana, pero el traer gente joven con proyección de futuro y talento es porque el presupuesto nos ha dado para traer eso. Yo estoy encantado con el equipo, pero bueno es verdad que por otros lados hay muchos veteranos, aunque eso cuesta mucho dinero".

El técnico donostiarra también aprovecha para desvelar un secreto, se intentó confeccionar una plantilla centrada en el fútbol: "Este año por suerte sólo trabaja uno, tengo la suerte de que son semi profesionales. Es verdad que no ganan para ahorrar, pero si ganan para poder vivir. Al final hay gente que sabe vivir con lo que gana, si gana 600 euros sabe vivir con 600 euros, igual que el que gana 6.000 euros o el que gana un millón y no vive con un millón. Hay que saber en cada momento con que debes de estar y con que debes de competir, ellos han venido sabiendo que tienen que vivir de esto y también es lo que me da para exigirles más. Eso sí, no te puedes conformar con esto porque no te da para nada, tienes que trabajar más diariamente para llegar a un nivel donde tú realmente si seas un profesional de esto. Estoy convencido que aquí hay jugadores que el año que viene podrán salir y disfrutar realmente ganando dinero de lo que es vivir del fútbol real". De momento, les toca hacer una buena temporada, lo demás el tiempo dirá.