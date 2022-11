El Málaga CF Femenino y el Juventud Torremolinos protagonistas en los premios Golsmedia

La Ciudad de las Rozas (Madrid) acogió el pasado 7 de noviembre a la élite del fútbol nacional femenino y masculino para galardonar al Mejor Portero, Mejor Jugador y Mejor Entrenador de la pasada campaña 2021/22 en las categorías masculinas juvenil División de Honor, Tercera Federación, Segunda Federación y Primera Federación. Mientras que en la femenina se premiaba a la Primera Federación, Reto Iberdrola y Primera Iberdrola. En todas las categorías nombradas se seleccionó a los mejores de cada grupo.

La representación malagueña fue bastante amplia, dejando así claro que el nivel del fútbol malagueño tanto masculino como femenino está entre los mejores del territorio nacional. El Málaga CF Femenino hizo pleno tras obtener los tres galardones: María Arrabal como Mejor Portera, la delantera y máxima goleadora la temporada pasada Sonia Ruiz Torralvo fue Mejor Jugadora y el ex entrenador Ayala Mejor Entrenador. La intratable temporada que realizó la sección blanquiazul la campaña anterior quedó reflejada con estos reconocimientos. Imbatibles en liga, donde consiguieron el ascenso, y llegando a jugar en La Rosaleda dos eliminatorias de la Copa de la Reina, consiguiendo que la afición se enganchase a un futbol todavía desconocido para algunos.

El otro equipo malagueño en subirse al escenario fue el Juventud de Torremolinos, quien consiguió los dos premios donde tenía nominación: Amador Antonio Zarco fue elegido Mejor Portero e Ibón Pérez Mejor Entrenador. Las buenas cifras del conjunto verdiblanco como líder en el grupo 9 de la Tercera Federación hacían presagiar que los galardones viajarían hasta la Costa del Sol. También estaban representados el Marbella FC con dos ex miembros blancos, su ex delantero y máximo goleador del grupo Jaime Isuardi y el ex entrenador Abraham García. Además de su actual guardameta Alberto Lejárraga, por parte del Atlético Malagueño estaba su actual cancerbero Carlos López. Triplete malagueño bajo palos.

El conjunto marbellí fue el único que tuvo opciones de competirle al conjunto de Ibón hasta el enfrentamiento decisivo entre ellos, donde el técnico del Torremolinos remontó un 1-0 cerca del pitido final en el Marbella Football Center. Una segunda parte verdiblanca dejó claro quien merecía ascender. Además, el Juventud Torremolinos estuvo a un partido, perdió contra el Córdoba, de poder meterse en la Copa del Rey. Un sueño que cumplirá este domingo a las 12:00 horas en El Pozuelo frente a la SD Huesca. Por último, el grupo 4 de la juvenil División de Honor no tuvo fortuna con los representantes malagueños, donde el Málaga CF tenía doble representación: el actual entrenador Luis Bueno y jugador Alex Calvo.