Ignacio González, campeón Iberoamericano

Huelva acogió una prueba de la Copa de Europa de triatlón que hacía las veces de Campeonato Iberoamericano y fue escenario de una exhibición del joven malagueño (22 años) Ignacio González. Ya había subido al podio la pasada temporada, pero esta vez se superó en una prueba de altísimo nivel. Consiguió la medalla de plata en la Copa de Europa y el oro en el Campeonato Iberoamericano.

Un gran resultado para Ignacio, que estuvo acompañado por su hermano Alberto (20 años) en tierras onubenses. Ambos ya compitieron en la Copa del Mundo de Ciudad del Cabo. El resultado del mayor le permite obtener plaza para la Copa del Mundo de Madrid. Escoltó al británico Izzard en un triatlón disputado sobre distancia olímpica (1.500 metros de nado, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de carrera a pie). Aún en categoría sub 23, es un espaldarazo para González.

Izzard se impuso con un tiempo 1:52.01 y a 23 segundos llegó Nacho González, que fue remontando desde un grupo trasero en la carrera a pie para superar al húngaro Devay y alzarse con la plata en la Copa de Europa que era un oro Iberoamericano. La medalla de bronce fue para el británico Ben Dijkstra.

"Estoy supercontento, en los primeros de natación costó, la gente ha volado por encima de las olas. Después ya he recuperado a partir de la segunda vuelta. En el grupo de la bicicleta he intentado dar relevos para poner distancia. En las últimas vueltas se han abierto unos huecos, pero llegamos en pelotón", decía el triatleta malagueño: "Echando a correr las sensaciones eran cada vez mejores. Me pedían que me parara pero mi cuerpo me pedía más y más. A falta de dos vueltas, cambié y en las cuestas veía que metía distancia, he ido recuperando puestos. Tenía hambre y ganas de correr. Un público maravilloso, un día estupendo aquí en Huelva, ha sido genial".

"El calor de público ha sido genial, los pelos los tenía de punta, no había recibido tanto ánimo de un público. Si corres en España va bien, en Andalucía no hay palabras. Ha sido todo motivación", terminaba el malagueño, al que se le abren muchas puertas por este resultado.

Alberto González estuvo en puestos cabeceros y aguantó en el Top 10 hasta la última vuelta (el circuito a pie era de 2.5 kilómetros), pero se desfondó y llegó en el puesto 17º a 2.14 del ganador. Tuvo que ser atendido en meta porque acabó derrengado del esfuerzo. No obstante, obtiene plaza para la próxima Copa de Europa de Portugal.