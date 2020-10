Ilusión previa a la final de la Supercopa

Este lunes el Rincón Fertilidad Málaga tuvo una cita con los medios de comunicación con motivo de la Supercopa de España de balonmano femenino que jugará el próximo sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en el Pabellón de Ciudad Jardín ante el Super Amara Bera Bera. El acto ha tenido lugar en el Hotel Palacio Solecio, donde Suso Gallardo y toda la plantilla han atendido a los compañeros de la prensa.

Tras las protocolarias fotografías tanto en la escalera de entrada al hotel como en el patio interior junto a los responsables del Hotel Palacio Solecio, el entrenador Suso Gallardo y la capitana Sole López han realizado una rueda de prensa donde ambos han mostrado las ganas y la ilusión que el Rincón Fertilidad Málaga tiene en esta Supercopa, la primera en su historia.

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga Suso Gallardo sabe de la dificultad de enfrentarse en su debut en una Supercopa a un equipo con siete entorchados, pero no rehúye sus opciones en el choque. “Es a partido único y son siete contra siete, por muy grande que sea el Bera Bera, creo que tenemos plantilla para competir. No sé lo que pasará, pero por ambición, ilusión y ganas no nos va a superar nadie. Estoy muy tranquilo en ese sentido con el equipo, sólo les pido que disfruten, porque cuando disfrutan nos hacen disfrutar”, señala el técnico malagueño.

Por la misma línea, Sole López realza la buena labor de su equipo en lo que llevamos de temporada: “Después de la Copa nos hemos ganado un respeto, todos saber que contra el Rincón Fertilidad tienen que sudar y trabajar bien, Pero no pensamos en favoritismo, no queremos pensar más allá de que es otro partido, que supone un título, pero lo que buscamos es disfrutar”.

Suso Gallardo encuentra diferencias entre este partido y el que jugaron hace muy poco en la Liga Guerreras Iberdrola, donde el resultado fue de empate: “Son un equipazo, con un gran entrenador y seguramente nos encontremos cosas de ellos que no hayamos visto. La diferencia con el partido de liga es que ahora nos jugamos un título en sesenta minutos, es una final e iremos los dos a muerte, sin guardarnos nada”.

Para la capitana del Rincón Fertilidad Málaga la amplitud de plantilla que ha mostrado el cuadro malagueño es algo muy importante en la buena racha que llevan. “Se está demostrando tanto en liga como en copa que los minutos que han tenido la plantilla al completo, que permite dar respiros y es fundamental para conseguir los títulos. Aquí todas aportan, de la primera a la última, y eso es muy positivo para nosotras”, expone Sole López.