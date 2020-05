Imbroda: "No ha habido sensibilidad con el deporte de alto nivel"

Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, estuvo presente en un encuentro virtual organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y habló de muchos temas de actualidad presentes. Intentó hacer una labor pedagógica sobre las funciones de la Administración.

"El deporte es escuela de vida, me enseñó muchísimo, tantísimas vivencias y valores. Hay dos principios fundamentales que tienen los grandes equipos. Entre muchas cualidades físicas y técnicas se distinguen porque nunca ponen excusas, cuando uno compite a este nivel y pierde uno reconoce el valor del adversario y se prepara para mejorar. El segundo punto, no viven en la queja permanente. Son fundamentales en estos tiempos que corren. Desconocemos aún el impacto que va a tener en nuestra sociedad y hábitos de vida, vamos sabiendo algo, pero no lo sabemos todo, esta pandemia. Que nos acompañe esto en esa vuelta a la normalidad. No hay excusas y no nos quejemos", decía el consejero, nacido en Melilla y afincado desde hace décadas en Málaga.

"No hay un manual de instrucciones para las próximas semanas", afirmó Imbroda, que lanzó una crítica seria al Gobierno: "Lo que sí ha habido una falta de sensibilidad del Gobierno hacia el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento no ha sido tratado con la trascendencia que tiene en nuestra sociedad. Se ha equiparado al deporte recreativo, el amateur. Y no tiene nada que ver. El 21 de marzo, en pleno pico, trasladamos al Gobierno de España el que se abriera la posibilidad de trabajar, como acudían los empresarios, albañiles o transportistas. Los deportistas de alta competición necesitan entrenar, es su vida, es su trabajo. No se entendió que el deporte de competición es otra cosa. Lo que hemos intentado es descifrar las confusas instrucciones del Gobierno, hemos tratado de acompañarles, estamos en contacto con esos deportistas para asesorarles. Se han producido situaciones surrealistas. El 2 de mayo podíamos hacer a salir deporte y el de alto nivel tuvo que esperar hasta el 4 de mayo. El deporte de competición iba detrás del recreativo, sin poder acudir a sus instalaciones. Temíamos que la concentración de gente pudiera provocar un rebrote, pero afortunadamente no ha sido así. Nos gustaría que fuera más ligero, más rápido y urgente, pero no puede ser".

Además, Imbroda habló de otros temas

Regreso de fútbol y baloncesto

"Sí, soy optimista. Es complejo, pero soy optimista. Se está controlando la crisis sanitaria, con la prudencia la vamos dejando atrás, podemos ir recuperando las actividades de hasta ahora, con todas las medidas de precaución".

Ayuda a clubes

"El presupuesto del año 2020 ha saltado por los aires, no existe. Unos presupuestos nuevos, ha habido un tremendo gasto e inversión en sanidad. Esto condiciona todas las partidas presupuestas de todas las consejerías. Tratamos de mantener unos compromisos adquiridados que hagan que el tejido deportivo andaluz se mantenga, que pueda echar una mano. Las federaciones son ese tejido que sostiene todo el deporte de categorías inferiores, 500.000 deportistas federados en la comunidad, de ese tejido deportivo viven 70.000 familias, es una industria, genera riqueza atractivo, cuestiones emocionales. Con las federaciones hemos anticipado estas ayudas para que puedan organizarse mejor en medio de la pandemia. Trabajamos para que podamos facilitar a esas federaciones el anticipo del ciclo de subvenciones. Este lunes se aprobó un decreto ley que flexibiliza la subvención. Va a salir una resolución, vamos a anticipar ese ciclo de subvenciones a las Federaciones. Se iban a aprobar al día siguiente de que el Estado de Alarma se quitara. Se va a anticipar aún, para que llegue adonde se necesite".

Cogobernanza

"Hay un mando único del ministerio de Sanidad, no podemos dar nngún paso si no lo aprueba. Confiamos en recuperar competencia al final del estado de alarma. Que el CSD sea un aliado. Todos necesitamos de todos. Que nos facilite y nos ayude en esta situación todo lo posible. Estamos deseando recuperar competencias para tener autonomía".

Patrocinios

"No hay que ser Premio Nobel para saber que habrá un coste social enorme y todas las empresas se van a resentir y algunas desaparecer. Todo tiene un efecto rebote para clubes modestos. La administración no puede quedarse para ser el gran patrocinador de todo, porque no tenemos recursos. Debemos llegar a las empresas, aunque queden en pocas no afectadas. Con el presidente de la CEA, queremos incentivar, llamar a esas empresas y fidelizarlas en el deporte. Las empresas no pueden ver sólo el valor que me aporta el club. Los clubes se deben profesionalizar en el aspecto empresarial y vender su producto. No podemos tener la sensación de estar mendigando una subvención, tenemos que introducirlo en el deporte modesto y federado. Eso sí, y la administración debemos echar la mano que podamos".

Objetivos

"Lo primero es salvar vidas, que nuestra educación se ponga en marcha el siguiente curso y salvar y generar empleo. El deporte suele apuntar a otros su responsabilidad y a la administración es muy fácil de apuntar. Somos muy habituados a escuchar esto. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Tenemos que ser consciente de la sociedad que hay".

Capacidad de estadios / pabellones

"No hay aún una instrucción sobre cómo va a ser el acceso a instalaciones deportivas. Tratamos de descifrar, entre rectificaciones, entre que no está claro, que pasado mañana parece que sí lo que hoy no. Habrá hidrogeles, igual asiento sí y asiento no ocupado, mascarillas, delimitar espacios, pero no está totalmente definido. Hablo de ahora, de la primera fase. Para dentro de cuatro meses saber qué va a pasar aquí será complicado".

Capitalidad Europea

"La fatalidad no tiene respuesta, la realidad que estamos viviendo es que un año que Málaga estaba llamado a ser capital europea, con repercusión que puede tener, se ha perjudicado notablemente. La Consejería intentará trabajar en lo que se necesite para prorrogar o no, o ver qué han pensado, para cubrir esta tragedia. Vamos a estar cerca para ayudar al Ayuntamiento de Málaga".

La presión

"Son comportamientos parecidos, pero sometidos pero a una presión diferente. Hay más presión en la alta competición que en la política. Me preguntan a veces que si el banquillo te gustaría volver. He convivido con la presión, verdaderamente, se sufre mucho. Un entrenador firma un contrato de una temporada o dos, si no gana ya estáis vosotros para recordar la casilla de salida. La política es un contrato de cuatro años y lo normal, salvo hecatombe, es que lo cumplas".

Situación del baloncesto

"El baloncesto ha sido un deporte innovador, no tengo ninguna duda de que va a aplicar esa audacia. Sacará de la chistera una final tipo Copa del Rey, sacará algo que dé finalizada la temporada en un modelo para otros deportes. Ha sido un deporte innovador que ha ido por delante y lo volverá a conseguir. Se va a decidir una sede a todos los equipos y una fase final. Ya veremos que esto se desarrolle que pueda haber público, en determinadas zonas, con ciertas medidas. Quiero ser optimista".

Copa del Rey

"Queremos que se lleve a cabo en 2020, se ha hablado de noviembre, no tengo constancia de que haya 20 días de diferencia con la final de la Copa de la Reina. Queremos que se juegue con público, que por otro lado tengo que decir que a principios de año mientras esté la Copa 2021 funcionando también es algo que se maneja. Aunque se está jugando la Copa, puede ocurrir, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Queremos mostrar Andalucía mientras, apostar por eventos que ya hay. Hemos conseguido ganar al Wanda y traer por cuatro años un evento como la Copa del Rey. Hay una idea general, que todas estas finales como la del Rey o las de la Reina de fútbol y balonmano, que todas estas finales que se puedan jugar con público. Cada Federación marcará si se puede anticipar esa fecha o no. La UEFA obligaba a que el Athletic-Real se jugara para dictaminar las plazas para la Europa League, a puerta cerrada o abierta. Real y Athletic y han renunciado a esa plaza porque querían jugar con fútbol. Decían que querían jugar con su público".

Copa de la Reina

"Siempre se va a jugar en Málaga, la cuestión es que sea con público, que sea una fiesta del deporte. Un partido vacío es un entrenamiento un poco más serio. El deporte es fundamental, de transmitir a la sociedad cierta normalidad. Queremos que se disfrute y otra cosa es que sea una decisión de la Federación que se nos escape, que decida jugar a puerta cerrada".

Carranque

"El hospital de campaña de Carranque se va a mantener hasta el mes de febrero. Las condiciones que estamos viviendo exigen una previsión por un posible rebrote, en estos momentos se trabaja para acondicionar a los equipos que están utilizando en otras instalaciones porque estos meses va a estar ocupado. Se trabaja para dar respuesta, no vamos a dejar a ningún club en la estacada. Todo el mundo tiene que entender la situación. En breve habrá novedades con el pabellón del Puerto de la Torre dedicado al balonmano".

Educación

"Decidimos que ahora no iba a haber actividad en el aula, no se daban las condiciones después de escuchar a la comunidad educativa. Circunstancia, en el mes de julio se van a activar programas de refuerzo. La actividad física y deportiva van a estar al lado de la Lengua, Inglés, matemáticas... para aquellos que han vivido la pandemia y han tenido problemas. Será de manera libre, pero la actividad física va a estar presente. Si todas las actividades van a ir a una normalidad, se activará el deporte base también. Seguirá abriendo, la vida, las instalaciones, los deportes, aeropuertos... medidas de seguridad, se van a poder desarrollar campamentos de verano, igual serán menos numerosos, en grupos más reducidos, teniendo mascarillas y aumentando medidas de higiene. Nuestros niños van a aprender que lavarse las manos es fundamental, contra cualquier tipo de enfermedad. Es un hábito saludable. Soy optimista. El miedo no se puede apropiar de nuestras vidas, hay que tener prudencia, pero miedo no. Se puede coger por las manos, vía oral. Si tienes el cuidado y la prudencia, no tienes problemas para salir. Hay gente asintomática, pero en esto hay una carrera en todo el mundo, para descubrir la vacuna. Se está aprendiendo, este virus parece que muta. Siendo prudentes y controlando bien dónde vas. A los hospitales se puede ir, con sus medidas, que allí están nuestros sanitarios. Más ejemplo que dan ellos no hay. Si no tienen miedo los sanitarios... Prudencia sí, miedo en absoluto. Adelante".

Solheim Cup

"Sigue adelante, la empresa Turismo y Deporte que depende de la vicepresidencia está . Todos los eventos que se pretenden organizar, como la Solheim, todo va a seguir avanzando, que se den o no la circunstancia ya es otra cosa, pero la idea es seguir".