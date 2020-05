Imbroda, sobre el ERE del Málaga: "No es buena noticia, todo lo contrario"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, habló de la situación del Málaga, empezando por el reciente ERE anunciado por la entidad, durante una charla enmarcada dentro de los Encuentros Deportivos Online que realiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga: "Es una decisión dolorosa, que tengan que salir 50 trabajadores no es una buena noticia, todo lo contrario. La autoridad judicial que gestiona ahora mismo el club tiene que desarrollar un ejercicio de responsabilidad que anteriormente no existía y por eso el club se encontraba en una situación sobredimensionada que había que racionalizar, que no lo hubiera correspondido a él, sino a los anteriores propietarios. A veces esas decisiones dolorosas no tienen otro camino que la supervivencia del club como institución. Son medidas necesarias para garantizar la viabilidad".

También habló el consejero acerca del jeque Al-Thani y todo lo que le rodeaba: "Esto es un tema que se veía venir. José María Arrabal sabe mucho más que yo de este asunto, pero cuando yo veía la peculiar gestión del jeque, que gestionaba a través de Twitter. El impacto fue enorme al principio con esa cantidad de fichajes. Málaga no estaba acostumbrada a ver un equipo de Champions, casi llegando a semifinales, algo casi de locura. Cuando aquello comenzó a desvariar, si se podía haber hecho algo".

"Tengo constancia de que se han tenido, desde la buena voluntad, intentos de conversación para que intentara entender la idiosincrasia del club y la sociedad. Son otras mentalidades de otro rincón del mundo. No entendemos. Siempre nos quedará la duda de si podíamos haber intervenido de manera más contundente o esas demandas que hubieran llegado antes. Una propiedad privada es una propiedad privada, siempre se ha intentado por una vía conciliadora, pero no resultó", explicó Imbroda.