Inglaterra-Italia: Horario y dónde ver en TV el partido para la Eurocopa 2024

Con la clasificación a la Eurocopa a una victoria de distancia, Inglaterra preparó el partido ante Italia en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur con un nombre en el ambiente: Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid no disputó ni un solo minuto en el triunfo ante Australia (1-0) del pasado viernes. La participación del inglés en el amistoso fue anecdótica, apenas salió a calentar un par de veces y se llevó alguna ovación de Wembley, pero Gareth Southgate decidió darle descanso total, al igual que a Harry Kane y a Declan Rice, para que estuvieran al 100 % para el vital duelo ante Italia. Inglaterra, líder del grupo con 13 puntos, se clasificará como primera si consigue la victoria este martes. En caso de cualquier otro resultado y a falta de dos encuentros, tendrá que esperar.

Bellingham, tras su gran inicio en el Real Madrid, con diez goles y tres asistencias en diez encuentros, será titular contra los italianos, en la repetición de la final de la Eurocopa en 2021 que Inglaterra perdió en este mismo escenario. Ese día, Bellingham vio la fatídica tanda de penaltis desde el banquillo. No jugó ni un solo minuto en la final y, de hecho, apenas jugó 55 minutos a lo largo de todo el torneo. Ahora la situación es completamente diferente y a Bellingham se le entiende como una estrella en este equipo y como un futuro capitán.

"Él puede marcar la diferencia", dijo Kieran Trippier tras la victoria ante Australia: "Con lo joven que es, es muy maduro, tiene mucha calidad y agresividad. Da miedo. No es una sorpresa para nada el nivel que está dando en el Real Madrid".

La fulgurante aparición de Bellingham en Chamartín ha creado un debate en Inglaterra sobre la posición en la que debería jugar el centrocampista. Piden a Southgate que le coloque en el puesto del '10' o del '8' y que no le relegue a lugares más defensivos. Desde la mediapunta, Bellingham ya dio su mejor actuación con Inglaterra, al liderar al equipo en la victoria contra Escocia hace un mes con gol y asistencia y está por ver si Southgate, poco conocido por su faceta ofensiva, quiera arriesgar tanto contra Italia.

Se espera lleno este martes en Wembley -estadio con capacidad para 90.000 personas- y la oportunidad perfecta para que Bellingham traslade todo lo que está haciendo en el Real Madrid a su equipo nacional. "Está jugando con mucha libertad y con los jugadores que tiene alrededor va a hacerse aún mejor. Lo que asusta es que solo tiene 20 años", añadió Trippier.

Fecha y horario

El partido para la clasificación para la Eurocopa 2024 entre Inglaterra e Italia se disputará este martes 17 de octubre de 2023 en Wembley (Londres) a partir de las 20:45 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será ofrecido por UEFA.TV de manera gratuita tras registro.