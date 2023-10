Sorteo Copa del Rey: Posibles rivales de Málaga CF, Antequera y Marbella

Más de 100 clubes de las seis primeras categorías del fútbol nacional intervienen en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2023/24, en el que habrá tres equipos malagueños: el Málaga CF tras su descenso desde Segunda División a Primera RFEF y el Antequera y el Marbella tras sus respectivos ascensos a Primera RFEF y Segunda RFEF. Tuvieron opciones de entrar Torre del Mar y Mijas Las Lagunas, equipos más modestos de Tercera RFEF y División de Honor, pero no pudieron conseguirlo en la última eliminatoria celebrada la semana pasada. Siempre viene bien en visibilidad y también económicamente un enfrentamiento con un Primera, pero no fue posible. Real Madrid, Osasuna, Barcelona y Atlético son los equipos exentos por ser los participantes en la Supercopa.

El Málaga y el Antequera estarán inmersos en el Bombo D, con el resto de equipos de Primera RFEF, mientras que el Marbella estará en el E, con los de Segunda RFEF. Hay ocho bombos. Se irán emparejando los equipos de la división menor con los de superior. O sea, los que acceden a través de la Copa Federación y la ronda preliminar (14 en total) más dos de Tercera RFEF. Estos y algunos de Segunda RFEF (es posible que el Marbella) pueden ser emparejados con equipos de Segunda División. Todos los equipos de Primera RFEF (18 en total) serán emparejados con equipos de Segunda RFEF, en partidos a eliminatoria única a disputar en el campo del equipo de menor categoría. Es posible que haya un derbi entre Marbella y Antequera o Málaga CF.

Los tres equipos malagueños en liza están en gran forma en este arranque de temporada. El Málaga marcha tercero en el Grupo II de Primera RFEF con 19 de 24 puntos posibles, mientras que el Antequera es séptimo, con 12. Mientras, el Marbella lidera con autoridad el Grupo IV de Segunda RFEF, con 19 puntos y seis de distancia sobre el segundo.

No obstante, la Copa del Rey suele ser una disyuntiva para los equipos de inferior categoría, a los beneficios económicos y el prurito de poder medirse con grandes se oponen los problemas físicos y la carga emocional. Lo reflejaba semanas atrás Dioni, delantero del Málaga. "En el Baleares, el primer año que estábamos allí, todo el mundo decía que teníamos equipo para subir, no sé cuántos millones de euros de presupuesto. Estuvimos arriba, primero-segundo, la primera vuelta, y después vino la Copa del Rey, vinieron los octavos de final, cayeron lesionados siete u ocho, con el Covid... Fue un desastre y ganamos cinco partidos solo en la segunda vuelta. Tuve con la Cultural Leonesa que eliminamos a Huesca y Atlético de Madrid y casi eliminamos al Valencia. Justamente pasó lo mismo, tras la Copa fue un bajón... Te ves con el campo con 12.000 personas y pocos días después vas a jugar a un campo embarrado, complicado, y tienes que ser mentalmente muy fuerte en esos partidos, desgastas mucho emocionalmente. Después igual el año de Baleares. Se lo dije al mister, la Copa no nos viene bien, que había tenido varias experiencias en ese sentido. Pero los entrenadores ponen a gente que no juega. Al final hay lesiones y juegan titulares. Y, claro, te ves jugando ante esos equipos y no vas a salir a perder. Después de la Copa, 6-7 partidos sin ganar", ejemplificaba.

En esta primera ronda se jugarán un total de 55 partidos repartidos entre los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Los ganadores clasificarán a la segunda eliminatoria, que se jugará con 28 partidos repartidos entre los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2023. Ya después se entra en el habitual enero con tres rondas que permiten avanzar en la competición.