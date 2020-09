Isidro Leyva eleva su mejor marca con un salto 5.51 metros

Sevilla acoge este fin de semana el Campeonato de España sub 23 y allí brilló el saltador de pértiga malagueño Isidro Leyva. El de Nerja sigue superando registros, tras ser campeón de España absoluto en Madrid hace unas semanas con una marca 5.46 metros. Leyva se proclamó también campeón nacional de la categoría con un gran salto de 5.51 metros, que supone su mejor marca personal y el récord absoluto de Andalucía, que detenta desde que saltara 5.41 el año pasado.

Leyva, que entrena en Almería, donde cursa sus estudios universitarios, a las órdenes de Antonio Orta, saltó a la primera 5.05 y 5.15, tras lo cual ya se había asegurado el oro, y a la segunda 5.25 y 5.51, en su mejor actuación hasta ahora como atleta. Incluso, se animó a probar sobre 5.60 después, pero erró en sus tres intentos con una marca ya bastante respetable. El récord de España sub 23 al aire libre lo comparten Adrián Vallés y Daniel Martí, con 5.70. Y el absoluto es de Montxu Miranda (5.81 metros) y data del año 2000.

El pertiguista malagueño ha ido mejorando sus marcas, más de 20 centímetros desde 2019, después de proclamarse campeón de España desde que estaba en edad cadete. Ha sido también internacional en varias categorías, disputando europeos y representando al país. A sus 21 años, parece el pertiguista de mayor proyección en suelo nacional.

"Estábamos muy rápido hoy, me encontraba muy bien. Había viento en contra pero lo he solucionado en el calentamiento y no me afectó. Tenía muy buenas sensaciones tras el mítin de Cataluña del martes. Cuando pasamos de 5.51 he dicho "por fin, por fin". Llevaba todo el verano buscándolo, he intentado 5.50 y 5.51 otras veces, como en el Campeonato de España tras hacer 5.46. He puesto 5.60 después, pero no ha podido ser", decía tras la prueba el malagueño, que recordaba que "ha sido una temporada increíble, ha ganado todo, ha merecido la pena todo el trabajo durante el confinamiento y después, pringarme todo el verano. Ha sido una temporada excelente".