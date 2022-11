Italia-EEUU y Alemania-Canadá, estrellas en sesión continua en la Copa Davis de Málaga

Llega el jueves, el día más intenso de competición de la Copa Davis en Málaga porque concentra dos cuartos de final. Un día completo desde las 10:00 horas y, si los partidos se alargan, hasta la madrugada. Primero, Italia-Estados Unidos. Después, no antes de las 16:00 horas, Canadá-Alemania. Saltan los jugadores con mejor ranking de la competición, los dos compitieron la semana pasada en las ATP Finals de Turín, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Taylor Fritz. En total, cuatro Top 20 con Tiafoe y Shapovalov.

La eliminatoria entre Estados Unidos e Italia era a priori la más llamativa junto al España-Croacia al inicio, la que más jugadores entre los 20 mejores concentraba. Sucede que las bajas de Jannik Sinner y Matteo Berrettini (que estará apoyando al equipo) por lesión han mermado al equipo transalpino, que aspira a reverdecer los tiempos de Pietrangeli y Panatta, que en los años 70 ganaron un título y estuvieron en varias finales. Es una de las mejores canteras del mundo ahora mismo por volumen de jóvenes en el Top 100. A pesar de esas bajas, tiene un equipo competitivo con Lorenzo Musetti (número 23 del mundo), de 20 años y con una facilidad para el juego que encandila, más el veterano Fabio Fognini (35 años), que fuera Top 10 y ahora está el 56 y Lorenzo Sonego, con mejor ranking (45). Completa Simone Bolelli.

En Estados Unidos, Taylor Fritz viene con ritmo desde Turín, perdiendo en dos tie breaks con Djokovic en semifinales. Lleva un 2022 de muy buen nivel, con títulos en Indian Wells, Tokio y Eastbourne. Los americanos son el país que más títulos atesoran (32), aunque desde 2007 no ganan la Ensaladera y tienen una buena chance en Málaga y, en general, en los próximos años si hay compromiso. Porque el jugador que complementa a Fritz es Frances Tiafoe (24 años), que también completa su mejor año como profesional. Acaba en el puesto 19, pero con grandes prestaciones. Su semifinal con Carlos Alcaraz en el US Open ofrecieron picos altísimos de tenis. Tommy Paul es el número 33 del mundo y está en la recámara con Jack Sock como doblista para Mardy Fish, ex Top 10 del mundo, que es el capitán.

No antes de las 16:00 horas comenzará el último cuarto de final, cuyo ganador se cruzará el sábado con el del anterior. Canadá-Alemania, un duelo aparentemente desigual, pero con su enjundia. Por acumulación de ranking individual, los canadienses deberían ser los favoritos. Es un equipo joven y pujante, con dos veinteañeros como Felix Auger-Aliassime (número seis) y Denis Shapovalov (18). Vasek Pospisil (100 del mundo) da experiencia y los jóvenes Galarneau y Diallo complementan. Aliassime ha sido la sensación durante varias semanas. Junto a Shapovalov ganó la ATP Cup por países a principios de año, imponiéndose a España en la final. En el tramo final enlazó 16 victorias, con títulos en Florencia, Amberes y Basilea, más unas semifinales en París ante Rune. Shapovalov no ha tenido tan buen año como en 2021, pero sigue sólido en el Top 20.

Alemania, mientras, es la gran sorpresa. Concentra sus tres títulos de 1988 a 1993, con la generación del gran Boris Becker, con Carl-Uwe Steeb en los individuales y Eric Jelen en los dobles, liquidando a la gran Suecia de Wilander y Edberg dos veces consecutivas y después con Michael Stich liderando un triunfo contra Australia. Con Zverev como uno de los grandes del circuito, pero fuera en estos meses tras su terrible lesión contra Nadal en Roland Garros, ha sido la clase media del tenis alemán la que ha traído hasta Málaga al equipo. Jan-Lennard Struff y el dúo de dobles de Kevin Krawietz y Tim Puetz lo protagonizaron. Todas las eliminatorias con franceses, australianos y belgas transcurrieron de la misma manera: Struff puso de su lado arriba 1-0 y Krawietz y Puetz lograron los dobles decisivos. El jugador de mejor ranking es Oscar Otte (67 del mundo, fue 36 este año), que debutó en la Davis en la serie previa de Hamburgo, con tres derrotas. Es una historia fascinante la de Struff, de 32 años y actual 151 del mundo (fue número 29 en 2020). Este año sólo ha ganado siete partidos de 20 en el circuito en 2022, pero fue clave para llegar a Málaga. Es un buen jugador de Davis. Tiene un récord de 16-8 (12-8 en individuales y 4-0 en dobles) y tiene experiencia. Queda la pareja de dobles, también clave para estar en Málaga. Instalados entre los 25 mejores del mundo en la especialidad, la pareja formada por Puetz (35 años) y Krawietz (30) es letal. Ambos llevan una serie de 11 partidos consecutivos en la Copa Davis invictos (Puetz uno más, no ha perdido en los 12 que jugó en Davis).