Cómo y dónde ver en TV las finales de la Copa Davis en Málaga

Málaga acoge la fase final de la Copa Davis. Ocho equipos que lucharán por llevarse la anhelada Ensaladera. Australia, Países Bajos, Croacia, España, Italia, Estados Unidos, Alemania y Canadá, en un formato de cuartos de final, semifinales y final.España acude con Roberto Bautista. Pablo Carreño, Marcel Granollers, Albert Ramos y Pedro Martínez y se cruzará en la ronda de cuartos con Croacia. Si el combinado de Sergi Bruguera accediera a semifinales se las vería con el ganador del Australia-Países Bajos.

Cada eliminatoria constará de dos partidos individuales y uno de dobles y siempre al mejor de tres sets. Movistar Plus+ ofrecerá, en directo y en exclusiva, todos los partidos desde este martes hasta el domingo 27. #Vamos por M+ y Deportes por M+ canalizarán la emisión de todo el torneo.

Fechas y horarios

Martes 22. Cuartos de finalAustralia vs Países Bajos (16.00h en Deportes por M+).Miércoles 23. Cuartos de finalCroacia vs España (16.00h en #Vamos por M+ y Deportes por M+).Jueves 24. Cuartos de finalItalia vs Estados Unidos (10.00h en Deportes por M+).Alemania vs Canadá (16.00h en #Vamos por M+).Viernes 25. Semifinal 1Vencedor Australia-Países Bajos vs vencedor Croacia-España (16.00h en #Vamos por M+ y Deportes por M+).Sábado 26. Semifinal 2Vencedor Italia-Estados Unidos vs vencedor Alemania-Canadá (13.00h en #Vamos por M+ y Deportes por M+).Domingo 27 a partir de las 13.00h la final en #Vamos por M+ y Deportes 5 por M+ (dial 192).

Cómo y dónde ver en TV

Movistar Plus+ retransmitirá al completo toda esta fase final de la Copa Davis y lo hará a través de #Vamos por M+ (dial 8) y Deportes por M+ (dial 59).