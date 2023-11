Jannik Sinner: "Tener presión es un privilegio"

Jannik Sinner demostró en Málaga por qué es uno de los mejores jugadores del mundo. El italiano realizó dos apariciones estelares, tanto en el individual para empatar el partido como en el doble para decidir la eliminatoria junto a Lorenzo Sonego. Los correosos Países Bajos exigieron bastante, pero estaba el jugador italiano para guiar a su país. "En los dobles todo puede pasar. Jugamos a principios de año en Australia y luego jugamos un partido en Indian Wells. Pero creo que lo más importante fue la actitud, y creo que nos combinamos muy bien en actitud. Ambos tenemos mucha energía y en la cancha no nos quejamos de nada y luego tratamos de permanecer en el momento presente, lo que ayudó. Fue una situación difícil, no sólo para nosotros sino también para ellos. Sabíamos que ellos también estaban bajo presión. Pero creo que en general hicimos un buen trabajo. Sacamos mucha energía de nuestro equipo, que es nuestro fundamental. Creo que fue un gran partido para empezar, ¿no? Porque ya se podría haber terminado todo. Estamos todos contentos de estar aquí, seguro, un día más y luego veremos lo que viene", decía Sinner.

"Creo que tener presión es un privilegio", aseguraba por cómo se había sentido durante el partido: "No hay tantos jugadores que tengan este privilegio. La presión de la Copa Davis es diferente, porque sabes que tienes una gran responsabilidad que demostrar, porque no tienes muchas oportunidades. Entonces es un privilegio. Obviamente, venir aquí con confianza, sabiendo que el primer día no fue fácil, y comencé así así el primer set, pero aun así intenté seguir adelante. Pero como dije antes aquí, es bueno que el último evento del año sea un evento por equipos. Pueden darte buena energía. Creo que estamos haciendo todo lo correcto. Somos una gran familia y lo demostramos. Todos están dando el 100%. Eso es lo mínimo que pueden hacer los jugadores, especialmente cuando juegan para el país".

"Lorenzo me lo puso muy sencillo. Obviamente no jugué tantos dobles en los últimos años, pero sabiendo que el capitán nos eligió, también es un privilegio jugar aquí. Como dije, creo que es muy importante con quién juegas, y luego somos buenos amigos también fuera de la cancha, lo que hace las cosas mucho más fáciles. Pero sí, los dobles son diferentes. Tienes que reaccionar. Especialmente en la red, todavía no me siento tan seguro, pero creo que fue uno de mis mejores dobles, sin duda, lo que espero pueda darme confianza para el futuro", aseveraba el de San Candido, que era cuestionado por su saque: "Creo que también hemos mejorado técnicamente, pero creo que hubo un punto en este año en el que bajé con la rapidez con la que saqué, pero intenté usar un poco más de rotación. En Viena, por ejemplo, hice dos veces más del 80% de los primeros servicios, lo que para mí es algo increíble. Pero, por otro lado, ayuda comprender que no siempre ayuda ser lo más grande posible. Especialmente en esta cancha, ya sabes, puedes usar la rotación del corte. Se escapa un poco. Así que también hay que ser valiente para utilizarlo".