Javi Amorós: “Si queremos estar arriba, tenemos que sumar de tres en tres”

Progresar en el camino de la victoria. Este es el cometido fijado por el BeSoccer UMA Antequera tras su empate en el Argüelles con Azulejos Moncayo Colo Colo (3-3). Manuel Luiggi Carrasco Moli trabaja día a día con su plantilla con la ilusión intacta y una tremenda ambición por progresar respecto a lo ya demostrado en el campeonato. La derrota se mantiene esquiva, pero aún no se ha podido iniciar una dinámica positiva de resultados. El partido de la séptima jornada en Barcelona está fijado como el despegue de los guerreros universitarios. Un ascenso que puede seguir una dirección similar a la entrada en el equipo de Javier Amorós. Una de las nuevas incorporaciones de esta temporada 2019/2020 tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y se perdió los dos primeros partidos. Reapareció en el tercero frente al Ciudad de Móstoles y su aportación al grupo ha ido aumentando con el paso de las fechas.

Amorós, en su segunda etapa en el club malagueño, ha demostrado capacidad suficiente para asumir un rol importante en la rotación. En el último compromiso liguero rindió a un nivel excepcional en la posición de cierre emparejándose con el máximo goleador de la categoría de plata: Juan Muniesa (9 tantos). El cierre alicantino realizó un enorme despliegue físico, estuvo rápido en la anticipación cuando el cuadro maño recurrió al juego directo y se incorporaba constantemente al ataque con la intención de crear nuevas soluciones ofensivas. Uno de esos jugadores comprometidos y solidarios en su esfuerzo tan necesario en un plantel con grandes desafíos por delante.

El empate en casa de la sexta fecha del calendario fue poco premio para elesperado por la escuadra antequerana. “Sabíamos que iba a ser un partidocomplicado. La Liga está súper igualada y cualquier rival te lo pone difícil. El objetivo era sacar los tres puntos, pero tal y como se dio el encuentro, el empate dejó un sabor agridulce al tener muchas ocasiones. En defensa estuvimos bien, en especialen la segunda parte, que ya conseguimos defender mejor la estrategia y los despistesde la primera parte hicieron que no nos pudiéramos llevar la victoria”. Por otro lado,el 14 verde se pronuncia acerca de su rendimiento. “Me estoy encontrando muy bien excepto el primer partido que jugué en Móstoles, en el resto he visto que ya he cogido ritmo, me siento cómodo en la pista, me entiendo con mis compañeros y muy contento por ello. A seguir así y ojalá en el siguiente choque podamos conseguir los tres puntos”.

Los filiales siempre son muy competitivos y, al haberse medido ya a ElPozoCiudad de Murcia, el cuadro antequerano afrontará con mucha concentración eldesplazamiento a la Ciudad Deportiva Joan Gamper del próximo sábado 26 deoctubre (16:00 horas). “Como he dicho antes, este año la Liga está muy igualada y cualquier conjunto, ya sea porque tiene juventud y pelean o por ser gente más mayor y experimentada, lo pone complicado. Sabemos que visitamos una cancha complejaante chavales jóvenes que van a correr mucho y nos van a exigir, pero si queremosestar arriba, tenemos que sumar de tres en tres y el objetivo sigue siendo el triunfo”.

Además, Javi Amorós explicó la actual situación de imbatibilidad en Liga. “Es punto afavor y al final nos tenemos que quedar con que el equipo sigue sin perder, que esimportante, aunque el cometido tiene que ser el de sumar de tres en tres. Siqueremos estar arriba, un punto no es suficiente. Al final merece más la pena perder un partido y ganar dos que empatar tres por mucho que no pierdas”.