Javi Medina se enfada con los jugadores del Antequera pese a la victoria

Javi Medina, entrenador del Antequera, tiene las ideas claras. Y no quiere que le nuble el análisis los resultados del equipo. La exigencia es alta pese a que se han encadenado tres victorias y cinco partidos sin perder para pasar de la zona baja al sexto puesto en la tabla, con 11 puntos tras siete encuentros disputados. Pero lo que vio, sobre todo en la segunda parte, en el Romano de Mérida no le gustó al joven técnico sevillano y lo verbalizó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Creo que si en las primeras jornadas decíamos que el equipo había hecho las cosas bien y no habíamos obtenido premio, esta vez no hicimos las cosas bien y obtuvimos premio. No estoy contento con el juego y el nivel activación del equipo en el campo", comenzaba su análisis Medina, que explicaba que "tal y como se puso el partido, con un jugador más y ganando, teníamos que haberlo cerrado mucho antes y haber dominado mucho más. Ellos hicieron un auténtico partidazo, consiguieron enganchar a la grada a pesar de que era la cuarta derrota, demostraron más alma que nosotros en el campo. Le dije a Rai, su entrenador, que no merecieron perder el partido".

El Antequera dominó el duelo en la primera mitad, aunque en la segunda se aculó más en su área y no fue tan protagonista con bola pese a que los rivales tenían sólo 10 jugadores desde el minuto 22 de partidos por la clara expulsión del capitán Bonaque. El Mérida tuvo coraje y cargó la meta rival aunque Eric Puerto no pasó grandes agobios y resolvió todo el trabajo que le merodeó. Es un mensaje por el que Medina también va ya motivando al equipo para la próxima jornada, en la que el Antequera recibirá al Intercity (18:00 horas) en El Maulí.