Jornada para apuntalar objetivos en Tercera

Nueva jornada para los equipos malagueños en las distintas fases procedentes de la Tercera. Para el ascenso y el play off es la penúltima jornada, por lo que hay mucho en juego.

Ascenso a Segunda RFEF

En la fase por el ascenso, con el Vélez ya matemáticamente equipo de Segunda RFEF, el cuadro axárquico se desplaza hasta Almería para medirse al Almería B (12:00). Los veleños paladean su gran trabajo. El Antequera, mientras, apura sus opciones de ascender directamente en el campo del Mancha Real. Un triunfo de los jiennense les daría matemáticamente el ascenso y un empate también les valdría. Así que el los de Aybar intentan ir a por la victoria. En caso de no hacerlo, aún tendrán la opción de reengancharse en el play off, al que se verá abocado El Palo, que visita al Torredonjimeno (19:00). Tras ser golpeados por el Covid-19, los paleños se centran en acabar lo mejor posible para llegar finos al play off.

Play off ascenso a Segunda RFEF

Atlético Malagueño y Torremolinos dependen de sí mismos para conseguir su pase al play off, en el que se enfrentarían con los equipos del tercero al sexto de la fase de ascenso. Tercero y cuarto quedan exentos en primera ronda y el primero de esta fase juega contra el sexto y el segundo contra el quinto de la superior. El Malagueño, con varias bajas (Larrubia y Mini) de jugadores convocados con el primer equipo, visita al Torreperogil (19:00) y el Torremolinos hace lo propio con el Huétor Tájar (18:00). En caso de victoria, los dos malagueños asegurarían su pase al atractivo play off (a partido único). El Alhaurín de la Torre, mientras, juega en el campo del Huétor Vega (12:00). Ambos equipos no tienen opciones ya de acceder al play off.

Permanencia en Tercera RFEF

En el partido que abría la jornada, el Estepona visitaba al Jaén, el equipo más poderoso de este grupo, mientras que el Alhaurino tiene un viaje hasta Loja (12:00).