José González, sobre los jugadores del Wuhan: "No son virus andantes"

Seguramente, pocas veces se habrá visto José González ante tantos micrófonos y cámaras como los que había en el aeropuerto de Málaga cuando llegó con su equipo, el Wuhan Zall. El técnico gaditano, que fuera jugador y entrenara al Málaga en el final de la temporada 2017/18, cuando se consumó el descenso a Segunda División, emprendió meses atrás la aventura en el equipo chino. Y ahora se ve en una situación un tanto incómoda. La ciudad de Wuhan está en alerta por la propagación del coronavirus. Y hay exhaustivos controles antes de salir.

José González, en medio de decenas de periodistas, quiso tranquilizar sobre la situación. Él se ha incorporado directamente a la expedición desde Sevilla para acudir a Sotogrande, donde se ejercitará hasta el 14 de febrero. José ya acabó su etapa de jugador y entrenó en China con anterioridad, conoce bien el funcionamiento del país.

"No ha habido ningún problema durante el viaje, la expedición viene con muchas ganas de entrenar, ya estuvieron aquí el año pasado. Entiendo la alarma social que puede generar el asunto, pero llevamos un mes fuera del foco. Nuestro médico confirma que no han sufrido ningún síntoma", afirmaba José González, que llegaba desde Sevilla para liderar la expedición tras haber estado en China semanas antes. El técnico qesperaba un poco de comprensión mientras los jugadores estén en suelo español. "Hay miembros que tienen a su equipo en zona de cuarentena. Sólo espero que aquí encuentren un poco de empatía, no debe ser fácil estar a tantos kilómetros de tu familia sabiendo que están en la zona de cuarentena, espero que demos muestras de señorío y seamos sensatos. No son virus andantes".

"Nuestros jugadores están fuera de peligro, llevan más de 20 días fuera y el plazo de riesgo son los primeros 14. Nos hicieron dos controles en el aeropuerto a la salida de China. En cuanto hubiese la más mínima posibilidad de fiebre generaban un protocolo de emergencia", aseguraba el entrenador gaditano: "Yo estoy en España porque las temporadas en China son por años naturales y se suelen dividir en dos partes. El Wuhan Zall viene a España para concentrarse en Sotogrande. No existe ningún peligro porque hemos estado a 1.000 kilómetros de distancia del foco, del origen del coronavirus, en Guangzhou. Durante 20 días estuvieron entrenando mañana y tarde, haciendo una pretemporada normal".

José González reconocía que estuvo en Wuhan a principios de mes. "Nosotros seríamos los primeros perjudicados si hubiese cualquier problema dentro del equipo, el temor existe en todos los integrantes si viniera alguien contagiado. Estuve en Wuhan el día 10, en aquel momento era una situación de absoluta normalidad, fui por asuntos del visado. Conforme fueron pasando los días el tema se complicó hasta el punto de decretar la cuarentena. El gobierno chino no quiere que el coronavirus salga de allí y están tomando medidas para evitar que se propague", afirmaba el técnico gaditano, en el ojo del huracán de forma involuntaria junto al equipo del Wuhan.