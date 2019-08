Una de las noticias del mercado futbolística la protagoniza un malagueño, Junior Firpo (Santo Domingo, 1996). Nacido en la República Dominicana, sus padres llegaron cuando él tenía seis años a Málaga y se instalaron en Benalmádena. Reclutado por el Betis en edad juvenil desde el Puerto Malagueño, el Barcelona y el Real Betis llegaron a un acuerdo por el traspaso del jugador por un importe de 18 millones de euros más 12 millones de euros en variables.

Podría convertirse, pues, en el jugador malagueño más caro de la historia junto a Isco, por el que Real Madrid pagó 27 millones más tres variables. Con el jugador del Arroyo de la Miel comparte inicios. Les separan cuatro años, pero ambos se iniciaron en el Atlético Benamiel. Pasó por el Tiro Pichón y el Puerto Malagueño, sin que el Málaga pudiera primero y quisiera después reclutarlo. "Con nueve años me llamaron, pero mi padre consideró que era demasiado joven", decía tras ganar el Europeo sub 21 con España. Después, el Málaga no se decidió.

Sí lo hizo el Betis tras un partido que cambió la carrera del lateral zurdo, padre de una niña. "Mantuve la ilusión de ser profesional, pero con 18, cuando veía en la tele debutar a chavales jóvenes, la perdí un poco. Incluso le dije a mi novia que si ese año no me fichaba ningún filial, lo dejaba. Y lo tenía decidido, pero en el último partido de liga de juveniles jugamos contra el Betis y ahí me ficharon", explicaba.

Junior firmará contrato con el club catalán para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Campeón de Europa sub 21, en órbita de absoluta ya, el malagueño deberá competir por el puesto con Jordi Alba, palabras mayores. Será presentado y se marchará a la gira por Estados Unidos con el Barcelona.